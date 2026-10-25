Neymar rompe el silencio tras su expulsión en Santos: “Le di la oportunidad a un idiota de hacerse notar”

Neymar protagonizó uno de los episodios más ríspidos del fin de semana en el futbol sudamericano. El veterano atacante resultó expulsado en el empate 1-1 entre el Santos y el Bahía tras un altercado con Rodrigo Nestor, choque en el que, luego de cubrirse la boca para dirigirse a su adversario, terminó recibiendo la cartulina roja de manera directa.

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Las hostilidades frente al mediocampista del cuadro tricolor comenzaron instantes antes del descanso, momento en el que, tras recibir una infracción, Neymar le arrojó el balón a Rodrigo Nestor, quien cayó sobre el césped acusando dolor. La acción le ameritó la tarjeta amarilla al exfutbolista del Barcelona, quien de inmediato reclamó una sanción idéntica para el volante de 26 años.

Neymar también protagonizó un fuerte cruce verbal con Rogério Ceni, histórico exportero del São Paulo y actual timonel del Bahía, incidente donde el exjugador del PSG lo empujó levemente provocando la molestia generalizada en la banca de suplentes visitante. No obstante, el pasaje de mayor controversia se presentaría justo antes del silbatazo para el complemento.

Previo al arranque de la segunda mitad, Neymar se aproximó a Nestor en la zona del círculo central, desatando una discusión acalorada entre ambos en el meridiano de la cancha. Durante el intercambio de palabras, el atacante paulista se tapó la boca con la mano mientras le hablaba de cerca a su rival, detalle que el futbolista del Bahía no dudó en señalar ante las autoridades.

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Após ser expulso por falar com a mão na boca, Neymar parte pra cima de Rodrigo Nestor e precisa ser contido. #futebol #santos #bahia #brasileirao pic.twitter.com/POR2C9gj6O — ge (@geglobo) October 25, 2026

Luego de que Nestor alertara al silbante Sávio Pereira Sampaio sobre lo ocurrido, el juez fue llamado desde la cabina del VAR para corroborar el gesto. Tras valorar detenidamente la repetición en el monitor de campo, el colegiado le mostró la tarjeta roja directa bajo el protocolo de la denominada “Ley Prestianni”, desatando el enfado incontrolable de Neymar, quien encaró furioso al elemento rival antes de ser escoltado fuera del terreno de juego por sus propios compañeros.

El descargo de Neymar

Concluido el compromiso, Neymar publicó un extenso pronunciamiento a través de su cuenta oficial de Instagram para compartir su postura sobre los hechos. El delantero admitió haber cometido una equivocación al engancharse en la discusión verbal, aunque aseguró con firmeza que Nestor manipuló la situación para sacar ventaja en la cancha.

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“Lo que Nestor hizo conmigo hoy me parece muy grave. Es grave porque es una ley creada contra el racismo y él quiso beneficiarse en el partido por un gesto en el que me llevé la mano a la boca, cuando ni siquiera llegué a decirle nada“, aseveró el astro brasileño.

Acto seguido, el atacante respondió a las declaraciones del elemento del Bahía, quien había señalado que el exseleccionado nacional “falló como persona por la forma en que habló“, acusándolo de aplicar un doble discurso: “Estoy muy triste por lo que pasó porque él fue muy deshonesto. Muy deshonesto, de verdad. Vi una entrevista suya en la que dijo que no podía repetir lo que yo le había dicho porque había niños mirando. Hermano, él simuló. Yo le tiré la pelota a la cintura y él se llevó la mano a la cara. ¿Qué ejemplo quiere dar?“.

🚨 AGORA | Neymar se pronuncia após expulsão e detona Rodrigo Nestor, do Bahia:



"Não sou muito de falar sobre o que acontece no jogo, mas o que o Nestor fez comigo é muito sério. Sério porque é uma lei criada contra o racismo, e ele quis se beneficiar."



"Estou muito triste,… pic.twitter.com/5j4v4ChroY — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 25, 2026

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Neymar puso punto final a su descargo con una contundente sentencia dirigida hacia el jugador del Bahía: “¿Qué hice yo? Hice una estupidez, ¿no? Le di la oportunidad a un idiota de hacerse notar… Esta ley es para combatir el racismo, no para que la utilices a tu conveniencia“, remató.

En síntesis