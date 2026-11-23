Todo lo que necesitas saber sobre el choque de realidades opuestas entre el Peixe y el Tricolor Gaúcho: presente de ambos clubes, bajas por suspensión y lesión, horario para México y cómo formarían en el Estadio MorumBIS.

Este lunes 23 de noviembre de 2026 continúa la recta final de la Jornada 36 del Brasileirão Serie A 2026 con un enfrentamiento vibrante entre dos históricos del fútbol brasileño. Santos recibe en la cancha del Estadio MorumBIS de São Paulo a Grêmio a partir de las 18:00 hs (tiempo del centro de México), en un compromiso determinante tanto para la pelea por puestos internacionales como por la permanencia en la categoría.

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El conjunto paulista, dirigido por Cuca, llega ubicado en la novena posición de la clasificación general con 50 puntos tras imponerse en su reciente presentación ante Coritiba, resultado que lo mantiene firme en la lucha por alcanzar la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. La gran noticia para la afición del Peixe es la presencia confirmada de Neymar, quien se encuentra en plenitud física y saltará como titular para liderar el frente ofensivo desde el silbatazo inicial. Para este compromiso, el cuadro local deberá realizar al menos una variante obligada en su esquema tras sufrir una baja por acumulación de tarjetas amarillas, aunque celebra el regreso de elementos recuperados en el sector defensivo.

Por su parte, Grêmio atraviesa un cierre de campeonato dramático bajo la conducción técnica de Renato Portaluppi, instalado en el decimoctavo escalón con 38 unidades,en plena zona de descenso, tras igualar sin goles frente a Bahia.

El Tricolor Gaúcho arriba a São Paulo con importantes modificaciones en su plantilla: João Pedro y José Enamorado quedan marginados por suspensión, mientras que el centroavante Carlos Vinícius se mantiene como duda hasta último momento debido a una molestia muscular en el muslo derecho. En contraparte, la visita recupera a Walter Kannemann, Mathías Villasanti y Diego Caito para intentar dar el golpe fuera de casa.

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La alineación de Santos

Diógenes

Rodinei

João Alencar

Luan Peres

Gonzalo Escobar

Willian Arão

Arthur Melo

Neymar

Philippe Coutinho

Everton Cebolinha

Gabriel Barbosa

La alineación de Gremio

Weverton

Diego Caito

Fabián Balbuena

Walter Kannemann

Marlon

Mathías Villasanti

Erick Noriega

Cristian Pavón

Douglas Moreira

Francis Amuzu

Martin Braithwaite

En sintesis

Santos y Grêmio se enfrentan este lunes 23 de noviembre por la Jornada 36 .

este lunes 23 de noviembre por la . Neymar será titular en el conjunto paulista, ubicado noveno con 50 puntos en tabla.

en el conjunto paulista, ubicado noveno con en tabla. Renato Portaluppi dirige a Grêmio, decimoctavo con 38 unidades en zona de descenso brasileño.