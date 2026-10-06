Argentina y Benín tomarán el centro de la escena esta noche en la capital albiceleste, para ser los animadores de la que será la despedida de Lionel Messi de su Selección. La leyenda del futbol jugará hoy su último encuentro como futbolista y capitán del combinado mayor de su país, luego de una extensa y exitosa trayectoria.

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Si bien tendrá todos los condimentos de una “despedida”, el partido en sí será un “amistoso” Clase A para FIFA, por lo que ninguno de los dos equipos querrá regalar nada. De hecho, los jugadores de Argentina que fueron sancionados por los incidentes ocurridos luego de la final del Mundial, este martes no estarán por aquella suspensión.

En la mayor parte de Latinoamérica, no habrá inconvenientes con la transmisión del amistoso entre Argentina y Benín. Sin embargo, en México el juego no va por TV abierta y eso complicará a muchos aficionados el acceso al compromiso. Nadie se quiere perder la despedida de Messi pero a falta de señal gratuita eso se dificultará por sí mismo.

Messi y una noche de emoción en Argentina [Foto: Getty]

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En el caso del territorio mexicano, el Argentina vs. Benín contará con transmisión exclusiva de la plataforma ViX Premium, un servicio de streaming de paga para México. Este medio cuenta con una suscripción que los fanáticos deberán tener si quieren sintonizar la transmisión del amistoso donde Messi dirá adiós a la actividad internacional.

En México, el registro a la plataforma tiene un costo de 149 pesos mexicanos por mes para aquellos usuarios que busquen seguir la transmisión del Argentina vs. Benín. Será la única pantalla que transmita en vivo y en directo el juego en todo el país, ya que ningún canal de TV, ni de señal abierta ni de cable, podrá pasar el partido.

El amistoso internacional entre Argentina y Benín se llevará a cabo HOY martes 6 de octubre, en el Estadio Antonio Vespucio Liberti de River Plate (en Buenos Aires, Argentina). El compromiso está programado oficialmente para dar comienzo a partir de las 20.00 horas, aunque podría retrasarse algunos minutos por parte de la fiesta con Messi.