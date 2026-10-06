Lionel Messi vivirá este martes 6 de octubre su último partido representando a su país, por lo que será una noche repleta de emociones. Para animar la jornada, la Selección Argentina llegó a un acuerdo con Benín, que será el rival del equipo sudamericano en el amistoso a celebrarse hoy. De los oponentes disponibles, fue con el que hubo consenso.

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En primer lugar, hay que decir que Benín es un país ubicado al oeste de África, sobre el golfo de Guinea. Sus orillas dan al Océano Atlántico, y está “en diagonal” a Argentina, localizada al sur de Sudamérica y con su costa también dando la cara al Atlántico. Sus fronteras limitan con reconocidas naciones como Nigeria, Togo y Burkina Faso.

En cuanto a su equipo de futbol, la Selección Mayor de Benín figura en el 89° puesto del Ranking FIFA en el presente, con 1266.94 puntos. Si bien está lejos de las potencias, aparece en una posición mucho mejor que varios equipos que sí jugaron la última Copa del Mundo. Argentina, por su parte, marcha en 2° lugar con 1972.17 puntos.

La Selección de Benín visitó La Bombonera antes del amistoso [Foto: Boca Jrs]

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Dentro de sus resultados más recientes, Benín sólo perdió uno de sus últimos seis partidos, entre todas las competencias. En ese lapso, suma tres triunfos (1-0 a Liberia, 1-0 a Guinea y 2-1 a Mauritania), dos empates (1-1 con Niger y 1-1 con Burkina Faso), y la mencionada caída, que fue por 5-1 ante Togo. Ahora, visitarán al subcampeón del mundo.

Actualmente, la Selección de Benín es la líder del Grupo F en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, por lo que será un rival al que Argentina no deberá subestimar. Si bien se trata de un amistoso, como es la despedida de Leo Messi todo el mundo querrá ver el partido y los jugadores de la visita querrán mostrar sus credenciales.

A diferencia de Burkina Faso, último rival de Argentina que llegó con su “Sub-23”, Benín pondrá a todos sus titulares en el amistoso internacional de este martes por la noche. El equipo africano se medirá ante un conjunto albiceleste que también jugará con casi todas sus figuras, por lo que promete ser un duelo muy atractivo para todos.