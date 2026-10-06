¿Hay penales? Qué pasa si Argentina y Benín empatan en la despedida de Lionel Messi

A la 'Scaloneta' le cuesta ante los africanos y esto es lo que sucederá si no consigue romper la paridad.

Finalizaron los primeros 45 minutos en Buenos Aires y la Selección Argentina iguala 0-0 ante Benín, en un desarrollo donde la visita tuvo las ocasiones más claras. El conjunto africano sorprendió al dueño de casa, está compitiendo seriamente y hasta hizo sufrir a las ochenta mil almas que se acercaron al Estadio Monumental.

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En la despedida de Lionel Messi, los jugadores de Argentina se ocuparon más de buscar a su capitán que de asociarse entre ellos para intentar generar más jugadas de gol. Del otro lado, la visita hizo figura a Dibu Martínez en la primera mitad, teniendo que el guardameta actual del Chelsea ser protagonista con varias atajadas importantes.

Ante la finalización de la etapa inicial sin goles, los aficionados quedaron sorprendidos con el resultado, especialmente por la diferencia de jerarquía entre ambas plantillas. Como además es un encuentro especial por el adiós a Lionel Messi y también la Selección Argentina es local, Benín asombró plantándose bien en el campo albiceleste.

Messi no lo puede creer: Argentina sufre ante Benín [Foto: Getty]

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Ahora bien, dentro de este punto hay una aclaración a realizar: si bien es una “fiesta” por la despedida del enganche, no deja de tratarse de un amistoso de fecha FIFA. Todos los preparativos, los condimentos y las sorpresas vinculadas al retiro de Messi de Argentina corrieron el foco de la realidad del encuentro internacional de hoy.

Bajo este escenario, no habrá penales en caso de empate en los noventa minutos entre Argentina y Benín en este amistoso. Una vez concluido el tiempo regular, si ninguno de los dos logró una ventaja en el marcador, el partido terminará igualado. Lionel Messi intentará hacer la diferencia para cerrar la noche con una sonrisa.

Después del pitazo final del árbitro en el Estadio Monumental, Lionel Messi dará unas palabras a toda la cancha con un micrófono, que resonará en las gradas por los altoparlantes. Gane, empate o pierda Argentina ante Benín, nadie se moverá de sus butacas tras la conclusión del amistoso. La jornada de homenaje sigue tras el partido.