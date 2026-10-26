Dónde ver EN VIVO la gala del Balón de Oro 2026: canales de TV y streaming online

La gala del Balón de Oro 2026 se celebra este lunes 26 de octubre en Londres y reunirá a las principales figuras del futbol mundial. Revisa a qué hora comienza en México y dónde seguir la ceremonia en vivo por televisión y streaming online.

La gala del Balón de Oro 2026 se lleva a cabo este lunes 26 de octubre para galardonar a los futbolistas más destacados del último año a nivel mundial. El evento se realiza en el emblemático Théâtre du Châtelet de París y la ceremonia principal comienza a partir de las 14:00hs (tiempo del Centro de México).

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Esta entrega genera máxima expectativa global, ya que la prestigiosa revista France Football en conjunto con la UEFA coronará al nuevo rey y a la nueva reina del fútbol internacional, además de entregar los trofeos Kopa, Yashin, Gerd Müller y el Premio Sócrates.

¿Por dónde ver la gala del Balón de Oro 2026?

La gala del Balón de Oro 2026 de este lunes 26 de octubre se puede seguir en vivo a través de las siguientes opciones de televisión y plataformas de streaming:

México: TNT Sports (TV de paga), Max (streaming) y canal oficial de YouTube de L’Équipe

TNT Sports (TV de paga), Max (streaming) y canal oficial de YouTube de L’Équipe Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium y canal de YouTube de L’Équipe

ESPN, Disney+ Premium y canal de YouTube de L’Équipe Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports y canal de YouTube de L’Équipe

ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports y canal de YouTube de L’Équipe Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Golazo Network y ViX

Paramount+, CBS Sports Golazo Network y ViX España: Movistar Plus+ y canal de YouTube de L’Équipe

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La actualidad y expectativas de la ceremonia

La 68ª edición de la gala marca una nueva era en el balompié internacional tras culminar el ciclo de dominación de las últimas dos décadas. En la categoría masculina, las miradas se concentran en las figuras que brillaron tanto en las competiciones europeas de clubes como en los certámenes continentales de selecciones.

Por su parte, en el galardón femenino se reconocerá el dominio en los máximos torneos de clubes y selecciones, en una velada donde también se entregarán distinciones al mejor entrenador del año, mejor club del mundo y a las mejores actuaciones individuales juveniles y bajo los tres palos.

En sintesis

El Balón de Oro 2026 se celebra este lunes 26 de octubre en París.

se celebra este lunes 26 de octubre en París. France Football y la UEFA entregan el galardón en el Théâtre du Châtelet a las 13:00.

entregan el galardón en el Théâtre du Châtelet a las 13:00. TNT Sports y Max transmitirán la gala en vivo para todo el territorio de México.