La carrera por los 1000 goles entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sigue más viva que nunca, con ventaja para la estrella portuguesa, está a solo 39 anotaciones de alcanzar la histórica marca, dejando al astro argentino por detrás aunque teniendo dos años menos de edad.

Con este panorama, se le consultó a la Inteligencia Artificial, específicamente Gemini para este caso, sobre quién de los dos llegará primero a la impresionante cifra goledadora. Ante la consulta, la IA no dudó: “¿Quién llega primero? Cristiano Ronaldo“.

Más allá de la respuesta, así lo fundamentó:

Distancia a la meta: A Cristiano le faltan solo 39 goles. A su ritmo actual en Arabia (aprox. 30-40 goles por año natural), es muy probable que alcance la cifra de los 1.000 goles oficiales entre finales de 2026 y principios de 2027. La Brecha: A Messi le faltan más de 100 goles. Incluso si tuviera tres temporadas perfectas de 30 goles (algo difícil considerando su edad y gestión de minutos), necesitaría jugar a máximo nivel hasta 2029 (con 41 años) para lograrlo. El Rival: Mientras Ronaldo acumula goles contra equipos de la parte baja de la tabla saudí con voracidad, Messi a menudo cede penales a compañeros o prefiere dar una asistencia en situaciones de gol.

La gran rivalidad de los últimos 20 años transita sus últimos capítulos. [Foto: Getty Images]

Conclusión Final: Salvo una lesión grave que fuerce el retiro inmediato de Cristiano Ronaldo, el portugués será el primer (y quizás único) jugador en la historia oficial en tocar la marca de los 1.000 goles. Su obsesión por el récord, sumada a la menor exigencia defensiva de su liga y su cercanía actual a la meta, hacen que sea casi imposible que Messi, con 100 goles de desventaja y un rol más creativo, pueda remontar esa diferencia.

Sobre si cree que Messi llegará alguna vez a los 1000 goles, respondió: “Para que suceda, tendría que ocurrir algo que Messi nunca ha mostrado interés en hacer: jugar por el récord. Tendría que arrastrarse en el campo hasta los 42 o 43 años solo para empujar balones, algo que no encaja con su personalidad competitiva y su respeto por el juego“.

Cristiano Ronaldo vuelve a estar disponible con Al-Nassr

Luego de no disputar por decisión propia los últimos dos encuentros con el equipo auriazul, el jugador de 41 años volvió a su rutina normal y suspendió su huelga. Acorde al periodista Pablo Giralt, esto se debe a que el club regularizó el pago de sueldos de varios empleados y colaboradores que estaban atrasados.

