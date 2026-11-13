¿Por qué no juega Lautaro Martínez en Argentina vs. Uruguay por el amistoso internacional?

Lautaro Martínez no juega con Argentina ante Uruguay. El motivo de la ausencia del delantero del Inter en el amistoso.

Argentina y Uruguay se enfrentan este viernes 13 de noviembre en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, es el escenario del partido para el partido de estas dos selecciones que comienza a las 17:00hs (CDMX).

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Este es el primer juego de la albiceleste luego del retiro oficial de Lionel Messi, por lo que se puede decir que arranca una nueva era. Más allá de la ausencia del histórico capitán, otros futbolistas tampoco están presentes como es el caso de Lautaro Martínez.

La lesión de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez no forma parte de la convocatoria de Argentina para esta Fecha FIFA por lesión. El delantero del Inter sufrió una lesión muscular en los flexores del muslo izquierdo y no pudo recuperarse a tiempo para disputar los amistosos con su selección.

El delantero de 29 años no juega un partido desde el 10 de octubre y se espera que regrese a sumar minutos con el Inter una vez que finalice la Fecha FIFA, por lo tanto Lautaro Martínez ya se encuentra en la etapa final de su recuperación.

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Además de Lautaro Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero es otro futbolista importante que no juega frente a Uruguay por lesión y luego jugadores como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nahuel Molina no fueron convocados por otros motivos.