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SERIE A

¿Por qué no juega Lautaro Martínez en Inter vs. Parma por la Serie A 2026-27?

Inter confirmó el equipo titular para recibir a Parma y Lautaro Martínez no jugará desde el arranque.

Lautaro no jugará desde el arranque en Inter.
© Getty ImagesLautaro no jugará desde el arranque en Inter.

Inter recibe a Parma por una nueva jornada de la Serie A 2026-27 con el objetivo de conseguir tres puntos importantes en casa para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. El equipo de Milán quiere aprovechar la localía para seguir sumando y reafirmar su buen comienzo de temporada.

Los Nerazzurri son líderes con 13 puntos sobre 15 posibles, junto a la Roma, y no quieren dejar unidades en este inicio del campeonato. Inter busca demostrar desde las primeras jornadas que es uno de los grandes candidatos a pelear por el título italiano.

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Parma, por su parte, sumó apenas cuatro puntos y necesita mejorar sus resultados para salir de la zona baja de la clasificación. El visitante intentará dar la sorpresa ante uno de los equipos más fuertes del torneo y llevarse un resultado positivo de Milán.

Para este encuentro, Lautaro Martínez no aparece entre los titulares de Inter. El delantero argentino viene de jugar con la Selección Argentina durante la última Fecha FIFA y comenzará el partido en el banquillo de suplentes, a la espera de una oportunidad para ingresar durante el encuentro.

El 11 titular de Inter vs. Parma

  • Yann Sommer
  • Benjamin Pavard
  • Yann Bisseck
  • Carlos Augusto
  • Andy Diouf
  • Petar Sučić
  • Hakan Çalhanoğlu
  • Henrikh Mkhitaryan
  • Federico Dimarco
  • Francesco Pio Esposito
  • Marcus Thuram
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En sintesis

  • Lautaro Martínez iniciará en el banquillo tras su participación con la Selección Argentina.
  • Inter de Milán recibe a Parma ubicado en el liderato de la Serie A.
  • Inter y Roma encabezan la tabla del torneo italiano con 13 puntos cada uno.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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