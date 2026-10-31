En uno de los platos fuertes del día de la fecha, AC Milan e Inter jugarán una nueva edición del “Derbi Della Madonnina”. El histórico enfrentamiento de Italia regresa en un choque crucial en la continuidad de la Serie A 2026/27. Dos de los gigantes de la nación se reencuentran para entregar una propuesta que promete mucho futbol.

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Mientras que el ‘Rossonero’ se ubica unos puestos más atrás, el ‘Nerazzurrri’ es uno de los punteros que tiene el campeonato a esta instancia del semestre. Inter se coloca en lo más alto de esta Serie A con 25 unidades, cima que comparte con Lazio. AC Milan buscará recortarle distancias a su archirrival esta tarde de sábado en San Siro.

En el intento de sostenerse en el escalón superior de la campaña, Inter no tendrá a su capitán Lautaro Martínez, justo para el clásico ante el AC Milan. El emblema del elenco visitante quería estar para este desafío, pero desafortunadamente no está en las mejores condiciones. Así, no irá ni siquiera al banco de suplentes en el derbi.

Lautaro Martínez todavía no vuelve en Inter [Foto: Getty]

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El ídolo del Inter transita pleno proceso de recuperación de una lesión muscular en los flexores del muslo izquierdo. Cuando se confirmó en su momento el desgarre de Lautaro Martínez, la institución anticipó que estaría alrededor de un mes afuera de las canchas. Ni siquiera infiltrándose podía jugar el argentino este encuentro.

De acuerdo a lo contemplado por el cuerpo médico del Inter, Lautaro Martínez podría regresar recién el 22 de noviembre ante Atalanta, como fecha más cercana. De momento, observará el clásico ante Milan desde uno de los palcos del estadio. Será un duro desafío para los de Chivu sin su figura en esta Serie A 2026/27.

¿Cuándo y dónde ver AC Milan vs. Inter por la Serie A 2026/27?

El ‘Derbi Della Madonnina’ de esta Serie A 2026/27 entre Milan e Inter tendrá lugar HOY domingo 31 de octubre, en San Siro, desde las 13.45 horas del Centro de México. El encuentro de lo más esperado de esta jornada contará con la transmisión de ESPN por televisión en México, y de Disney+ Premium de manera online.