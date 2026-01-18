Es tendencia:
¿Por qué no juega Raphina en Real Sociedad vs. Barcelona por la jornada 20 de LaLiga 2025-26?

El futbolista brasileño no será de la partida en la visita de su equipo a la Real Sociedad y ya fue confirmado por el propio club.

Por Ramiro Canessa

Raphina es baja para el partido ante Real Sociedad.
© Getty ImagesRaphina es baja para el partido ante Real Sociedad.

Barcelona viene pasando por un gran momento deportivo y atraviesa un inicio de 2026 más que positivo. Los culés arrancaron el año con un título bajo el brazo tras vencer al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, un golpe de autoridad que reafirmó el trabajo del equipo y del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick.

Además, el conjunto blaugrana también sigue con vida en la Copa del Rey, donde ya se encuentra instalado en los cuartos de final, manteniendo intactas sus aspiraciones en todas las competencias que disputa. El rendimiento colectivo y la regularidad han sido claves para sostenerse en lo más alto.

Este domingo, el objetivo estará puesto nuevamente en LaLiga, donde Barcelona buscará seguir liderando en soledad y sin sobresaltos el campeonato español. Desde las 14:00 hs de la CDMX, visitará a la Real Sociedad por la jornada 20, en un partido que aparece como exigente por el contexto y el rival.

Hansi Flick y su equipo saben muy bien que no pueden relajarse. La reciente victoria 2-0 del Real Madrid ante Levante dejó a los blancos a solo un punto de la cima, por lo que sumar de a tres se vuelve una obligación para no ceder terreno en la pelea por el título.

Para este compromiso, el entrenador alemán no podrá contar con una de sus grandes figuras. Se trata de Raphinha, futbolista brasileño que ya es baja confirmada y no estará disponible para el duelo ante la Real Sociedad.

¿Por qué no juega Raphinha?

Desde el club informaron a través de sus redes sociales que Raphinha no podrá estar presente por un golpe en el muslo derecho, motivo por el cual quedó fuera de la convocatoria. De esta manera, Barcelona afrontará un partido clave sin uno de sus jugadores más desequilibrantes del frente de ataque.

Mientras Cristiano Ronaldo gana 260 millones en 2026, el dinero que percibe Lionel Messi

Mientras Cristiano Ronaldo gana 260 millones en 2026, el dinero que percibe Lionel Messi

En síntesis

  • Barcelona visita a la Real Sociedad este domingo a las 14:00 hs (CDMX).
  • Raphinha es baja confirmada por un golpe en el muslo derecho.
  • El Real Madrid quedó a un punto del líder tras vencer 2-0 al Levante.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
