¿Juega Sadio Mané? Las alineaciones de Senegal vs. Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones 2026

Este domingo el mundo del fútbol estará atento a lo que promete ser un auténtico partidazo en la final de la Copa Africana de Naciones 2026, donde se enfrentarán dos de las selecciones más fuertes del continente. Senegal y Marruecos, protagonistas de un torneo de alto nivel, chocarán desde las 13:00 hs con el gran objetivo de quedarse con el trofeo y consagrarse como la mejor selección de África.
El camino de Senegal hasta la final estuvo marcado por la solidez colectiva y la experiencia de sus principales figuras. En semifinales, el conjunto dirigido por Pape Thiaw superó por 1-0 a Egipto, en un encuentro muy cerrado que se definió por detalles y confirmó el gran momento del equipo.
Del otro lado aparece Marruecos, que contó con el apoyo de su gente y protagonizó un duelo muy exigente frente a Nigeria. Tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, los dirigidos por Walid Regragui lograron imponerse en la tanda de penales, sellando así su boleto a una final histórica.
Alineación de Senegal
- Édouard Mendy
- Krépin Diatta
- Seck
- Moussa Niakhaté
- Diouf
- Idrissa Gueye
- Camara
- Pape Gueye
- Iliman Ndiaye
- Nicolas Jackson
- Sadio Mané
Entrenador: Pape Thiaw
Alineación de Marruecos
- Bono
- Achraf Hakimi
- Nayef Aguerd
- Adam Masina
- Noussair Mazraoui
- El Aynaoui
- El Khanouss
- Saibari
- Brahim Díaz
- Ez Abde
- Ayoub El Kaabi
Entrenador: Walid Regragui
En síntesis
- Senegal y Marruecos disputan la final de la Copa Africana este domingo a las 13:00 hs.
- Senegal, dirigido por Pape Thiaw, llega tras vencer 1-0 a Egipto en semifinales.
- Marruecos eliminó a Nigeria en penales tras empatar 0-0 bajo el mando de Walid Regragui.