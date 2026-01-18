Es tendencia:
¿Juega Sadio Mané? Las alineaciones de Senegal vs. Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones 2026

Este domingo se juega un duelo histórico entre ambas selecciones para definir quién será el campeón del certamen internacional.

Por Ramiro Canessa

Senegal vs. Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones.
© Getty ImagesSenegal vs. Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones.

Este domingo el mundo del fútbol estará atento a lo que promete ser un auténtico partidazo en la final de la Copa Africana de Naciones 2026, donde se enfrentarán dos de las selecciones más fuertes del continente. Senegal y Marruecos, protagonistas de un torneo de alto nivel, chocarán desde las 13:00 hs con el gran objetivo de quedarse con el trofeo y consagrarse como la mejor selección de África.

El camino de Senegal hasta la final estuvo marcado por la solidez colectiva y la experiencia de sus principales figuras. En semifinales, el conjunto dirigido por Pape Thiaw superó por 1-0 a Egipto, en un encuentro muy cerrado que se definió por detalles y confirmó el gran momento del equipo.

Del otro lado aparece Marruecos, que contó con el apoyo de su gente y protagonizó un duelo muy exigente frente a Nigeria. Tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, los dirigidos por Walid Regragui lograron imponerse en la tanda de penales, sellando así su boleto a una final histórica.

Alineación de Senegal

  • Édouard Mendy
  • Krépin Diatta
  • Seck
  • Moussa Niakhaté
  • Diouf
  • Idrissa Gueye
  • Camara
  • Pape Gueye
  • Iliman Ndiaye
  • Nicolas Jackson
  • Sadio Mané
Entrenador: Pape Thiaw

Alineación de Marruecos

  • Bono
  • Achraf Hakimi
  • Nayef Aguerd
  • Adam Masina
  • Noussair Mazraoui
  • El Aynaoui
  • El Khanouss
  • Saibari
  • Brahim Díaz
  • Ez Abde
  • Ayoub El Kaabi

Entrenador: Walid Regragui

En síntesis

  • Senegal y Marruecos disputan la final de la Copa Africana este domingo a las 13:00 hs.
  • Senegal, dirigido por Pape Thiaw, llega tras vencer 1-0 a Egipto en semifinales.
  • Marruecos eliminó a Nigeria en penales tras empatar 0-0 bajo el mando de Walid Regragui.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
