¿Juega Sadio Mané? Las alineaciones de Senegal vs. Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones 2026

Este domingo el mundo del fútbol estará atento a lo que promete ser un auténtico partidazo en la final de la Copa Africana de Naciones 2026, donde se enfrentarán dos de las selecciones más fuertes del continente. Senegal y Marruecos, protagonistas de un torneo de alto nivel, chocarán desde las 13:00 hs con el gran objetivo de quedarse con el trofeo y consagrarse como la mejor selección de África.

El camino de Senegal hasta la final estuvo marcado por la solidez colectiva y la experiencia de sus principales figuras. En semifinales, el conjunto dirigido por Pape Thiaw superó por 1-0 a Egipto, en un encuentro muy cerrado que se definió por detalles y confirmó el gran momento del equipo.

Del otro lado aparece Marruecos, que contó con el apoyo de su gente y protagonizó un duelo muy exigente frente a Nigeria. Tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, los dirigidos por Walid Regragui lograron imponerse en la tanda de penales, sellando así su boleto a una final histórica.

Alineación de Senegal

Édouard Mendy

Krépin Diatta

Seck

Moussa Niakhaté

Diouf

Idrissa Gueye

Camara

Pape Gueye

Iliman Ndiaye

Nicolas Jackson

Sadio Mané

Entrenador: Pape Thiaw

Alineación de Marruecos

Bono

Achraf Hakimi

Nayef Aguerd

Adam Masina

Noussair Mazraoui

El Aynaoui

El Khanouss

Saibari

Brahim Díaz

Ez Abde

Ayoub El Kaabi

Entrenador: Walid Regragui

En síntesis