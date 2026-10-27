¿Qué pasó entre Kylian Mbappé y China? El comunicado de disculpas de la estrella de Real Madrid

Kylian Mbappe protagonizó una polémica con China en la que tanto LaLiga como el propio jugador tuvieron que emitir comunicados disculpándose.

Kylian Mbappé se vio envuelto en una tormenta mediática de alcance internacional durante las últimas horas. Tras una serie de declaraciones del atacante galo, las autoridades de China tomaron cartas en el asunto e implementaron medidas severas que forzaron tanto a LaLiga como a la propia estrella del Real Madrid a emitir disculpas públicas de manera inmediata.

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El episodio se detonó a partir de un video viralizado en plataformas digitales, donde Mbappé fue cuestionado acerca del meme con su rostro que mayor gracia le había causado: “El que más me hizo reir es un video, creo que era un dictador chino, y le habían puesto mi (cara). Lo uso mucho con mis amigos en línea en la play“, declaró el delantero.

No obstante, la figura histórica a la que hacía alusión el delantero francés era Mao Zedong, un personaje sumamente reverenciado en la sociedad del gigante asiático y en particular por el Partido Comunista Chino. Al difundirse sus comentarios en territorio oriental, la cadena televisiva estatal CCTV determinó suspender las transmisiones oficiales de los partidos de LaLiga y los compromisos del Real Madrid.

A dicha determinación se sumaron poderosos consorcios comerciales de China, tales como Dongpeng Beverage Group, consorcio de bebidas que a través de un pronunciamiento en la red social Weibo subrayó su postura de “tolerancia cero ante cualquier comportamiento que vulnere los sentimientos nacionales“. De igual forma, las empresas de lácteos Mengniu y Milkground oficializaron la rescisión inmediata de sus alianzas comerciales con Mbappé, manifestando su rechazo categórico a la conducta del futbolista.

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🇨🇳 El VÍDEO de MBAPPÉ que ha CAUSADO la POLÉMICA en CHINA:



“El meme mío con el que más me he reído…” pic.twitter.com/7zZMGX4mZV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 27, 2026

Las disculpas de LaLiga y Mbappé a China

La magnitud del conflicto obligó a que la cúpula de LaLiga y el propio ariete intervinieran con urgencia para mitigar los daños diplomáticos y comerciales. El organismo rector del certamen ibérico emitió un comunicado oficial expresando que lamentaba “profundamente la ofensa que las recientes expresiones de Kylian Mbappé suscitaron en los aficionados chinos“, respaldado por una misiva directa de su titular, Javier Tebas.

“Quiero pedir disculpas personalmente a los aficionados chinos por la ofensa causada. Tengo un profundo respeto por China, sus instituciones y su pueblo, y valoro la confianza con la que durante tantos años han acompañado a nuestro fútbol… Queremos cuidar esa relación con hechos y pondremos en marcha medidas concretas para contribuir a que situaciones como esta no vuelvan a producirse“, decía parte del comunicado de Tebas.

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En sintonía con la dirigencia, Mbappé recurrió a sus canales oficiales para intentar calmar las tensiones, reconociendo el yerro de sus palabras y extendiendo una sentida disculpa a la ciudadanía del país asiático: “Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen de mí mismo. Mi comentario resultó completamente desafortunado y desatinado, y ahora comprendo que lastimó a un sinfín de personas en China y en las comunidades chinas alrededor del mundo“, arrancó el artillero en su descargo.

“Ofrezco una disculpa a todos aquellos que se hayan sentido agraviados por mis declaraciones. Jamás fue esa mi intención; guardo un respeto absoluto por el pueblo de China y por su invaluable historia, y lo lamento con total sinceridad“, remató el artillero parisino.

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Hasta el momento, las entidades comerciales asiáticas no han emitido postura tras la disculpa del astro, aunque el impacto ya sacudió el terreno financiero sobre la firma suiza On, de la cual Mbappé funge como embajador global, cuyas acciones retrocedieron un 3.5 por ciento previo a la campana inicial en Wall Street este martes, confirmando una sacudida bursátil mayor a la presupuestada.

En síntesis