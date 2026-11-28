Real Madrid y Deportivo Alavés se enfrentan este sábado 28 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y comienza a partir de las 14:00hs (Ciudad de México).
Este compromiso encuentra al conjunto merengue en plena persecución del liderato general del campeonato español, obligado a ganar en casa para meterle presión al Barcelona. Por su parte, el cuadro vitoriano visita la capital española con la intención de dar la campanada y romper su sequía de triunfos como visitante en la temporada.
¿Por dónde ver el partido?
El partido entre Real Madrid y Alavés de este sábado 28 de noviembre por LaLiga se puede ver en México a través de Sky Sports en la TV o por Sky+ como plataforma de streaming (disponible también en izzi).
- México: Sky Sports, Sky+ e izzi
- Centroamérica: Sky Sports y ViX
- Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo
- España: Movistar+ (M+ LaLiga) y Orange TV
La actualidad de ambos equipos
Por el lado del local, el Real Madrid se ubica 2° con 33 puntos tras sumar 11 victorias y dos derrotas en 13 jornadas, situándose a tres unidades del líder Barcelona (36). El equipo dirigido por José Mourinho encadena diez triunfos consecutivos en todas las competiciones y viene de golear 5-1 al PSV en la UEFA Champions League a mitad de semana.
Por su parte, el Deportivo Alavés marcha en la 9ª posición con 16 puntos, producto de cuatro ganados, cuatro empatados y cinco perdidos. La escuadra comandada por Quique Sánchez Flores llega tras vencer al Deportivo de La Coruña para cortar una racha de cuatro fechas sin ganar, aunque todavía no logra sumar de a tres fuera de casa en lo que va del certamen.
En sintesis
- Real Madrid y Deportivo Alavés se enfrentan este sábado 28 de noviembre por LaLiga.
- Sky Sports, Sky+ e izzi transmitirán el partido en México desde las 14:00 horas.
- Real Madrid de José Mourinho marcha segundo con 33 puntos y Alavés noveno (16).