Jude Bellingham no juega con Real Madrid ante PSV. El motivo de la ausencia del inglés en la alineación titular.

Real Madrid vuelve a jugar este martes 24 de noviembre por la UEFA Champions League. El conjunto merengue recibe a PSV en el Santiago Bernabéu en un partido que comienza a las 14:00hs (CDMX).

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El equipo de José Mourinho de momento ganó los cuatro partidos que disputó en la competición y busca seguir con ese 100% de efectividad en la Champions League. Sin embargo, en la previa surgió la novedad de que Jude Bellingham no forma parte de la alineación titular.

En principio el inglés no tiene ninguna lesión y su suplencia está relacionada a una decisión de José Mourinho de gestionar el esfuerzo del futbolista británico. Pero se espera que Jude Bellingham sume minutos en la segunda mitad del partido de este martes.

Vinícius Jr vuelve a ser titular con Real Madrid después de lo que fue su suplencia contra Celta de Vigo. El conjunto merengue es gran favorito frente al PSV y no debería tener dificultades para llevarse los 3 puntos y seguir con puntaje ideal en la Champions League.

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La alineación de Real Madrid ante PSV