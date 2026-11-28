Real Madrid recibe al Alavés en el partido de este sábado. Los titulares de ambos equipos para este encuentro.

Este sábado 28 de noviembre continúa la actividad de la Jornada 14 de LaLiga 2026-27 con un duelo clave en la parte alta de la tabla. El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés a partir de las 14:00hs (CDMX) en el Estadio Santiago Bernabéu.

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El conjunto merengue llega ubicado en la segunda posición del campeonato con 33 puntos, luego de vencer por 2-1 al Celta de Vigo en la fecha pasada y acumular cinco triunfos consecutivos en el torneo local. Los dirigidos por José Mourinho buscarán sumar de a tres en casa para meterle presión al Barcelona en la pelea por el liderato.

Por su parte, el Deportivo Alavés marcha noveno en la clasificación con 16 unidades y arriba a la capital española tras reencontrarse con el triunfo al imponerse 3-1 frente al Deportivo de La Coruña. Y ahora el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores intentará dar la sorpresa en el Bernabéu.

La probable alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Federico Valverde

Ibrahima Konaté

Dean Huijsen

Marc Cucurella

Aurélien Tchouaméni

Bernardo Silva

Arda Güler

Jude Bellingham

Yan Diomande

Kylian Mbappé

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La probable alineación de Deportivo Alavés