Este sábado 28 de noviembre continúa la actividad de la Jornada 14 de LaLiga 2026-27 con un duelo clave en la parte alta de la tabla. El Real Madrid recibe al Deportivo Alavés a partir de las 14:00hs (CDMX) en el Estadio Santiago Bernabéu.
El conjunto merengue llega ubicado en la segunda posición del campeonato con 33 puntos, luego de vencer por 2-1 al Celta de Vigo en la fecha pasada y acumular cinco triunfos consecutivos en el torneo local. Los dirigidos por José Mourinho buscarán sumar de a tres en casa para meterle presión al Barcelona en la pelea por el liderato.
Por su parte, el Deportivo Alavés marcha noveno en la clasificación con 16 unidades y arriba a la capital española tras reencontrarse con el triunfo al imponerse 3-1 frente al Deportivo de La Coruña. Y ahora el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores intentará dar la sorpresa en el Bernabéu.
La probable alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Ibrahima Konaté
- Dean Huijsen
- Marc Cucurella
- Aurélien Tchouaméni
- Bernardo Silva
- Arda Güler
- Jude Bellingham
- Yan Diomande
- Kylian Mbappé
La probable alineación de Deportivo Alavés
- Antonio Sivera
- Nahuel Tenaglia
- Ville Koski
- Jonny Otto
- Ángel Pérez
- Antonio Blanco
- Denis Suárez
- Pablo Ibáñez
- Abde Rebbach
- Toni Martínez
- Lucas Boyé