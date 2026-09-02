VFL Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la DFB-Pokal

Osnabrück y Bayern Múnich se enfrentan este miércoles 2 de septiembre por la primera ronda de la DFB-Pokal. Conoce el horario, dónde ver en vivo y las posibles alineaciones del partido.

Osnabrück y Bayern Múnich se enfrentan este miércoles 2 de septiembre por el encuentro correspondiente a la primera ronda de la DFB-Pokal (Copa de Alemania). El duelo se lleva a cabo en el Estadio Bremer Brücke y arranca a partir de las 12:45hs (Tiempo del Centro de México).

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El conjunto Bávaro inicia la defensa y el camino por el torneo copero en condición de visitante. Los dirigidos por Vincent Kompany buscan arrancar con el pie derecho en el torneo de eliminación directa ante un Osnabrück que intentará dar la gran sorpresa del certamen ante su afición.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Osnabrück y Bayern Múnich de este miércoles 2 de septiembre por la primera ronda de la DFB-Pokal se puede ver en México y Latinoamérica a través de las señales oficiales de transmisión y plataformas digitales:

México: ESPN / Disney+ Premium / DFB Play / YouTube (Canal oficial DFB)

ESPN / Disney+ Premium / DFB Play / YouTube (Canal oficial DFB) Centroamérica: Disney+ Premium / DFB Play

Disney+ Premium / DFB Play Sudamérica: ESPN / Disney+ Premium / DFB Play

ESPN / Disney+ Premium / DFB Play Estados Unidos: ESPN+ / DFB Play

ESPN+ / DFB Play España: Gol Play / DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el VfL Osnabrück milita en las divisiones de ascenso del fútbol alemán y afronta este cruce como el partido más importante del arranque de su temporada. Sabiendo de la exigencia que representa medirse ante el gigante bávaro, el equipo buscará apoyarse en el empuje de su tribuna para mantener un bloque defensivo sólido y hacer daño mediante el contragolpe.

Por su parte, el Bayern Múnich llega con la obligación absoluta de avanzar de ronda. Tras un inicio de campaña con gran contundencia ofensiva en la Bundesliga, el estratega belga planea mandar al campo una alineación competitiva combinada con algunas rotaciones para dosificar la carga de minutos de sus principales figuras, manteniendo la intensidad característica que los coloca como favoritos al título.

Posibles alineaciones del partido

VFL Osnabrück: Krumrey; Fabinski, Müller, Wiemann; Wagner, Jacobsen Kammerbauer, Badjie; Adrian Beck, Münst; MeiBner.

Bayern Múnich: Ulreich; Sacha Boey, Jonathan Tah, Ito, Stanisic; Daiber Bara Ndiaye, Tom Bischof; Lennart Karl, Ibrahimovic, Saibari.

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