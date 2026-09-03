¿Le abre la puerta o no? Mauricio Sulaimán habló sobre la posibilidad de que Canelo pelee en el Azteca

El boxeo mexicano podría estar a las puertas de una velada épica en uno de los colosos más emblemáticos del deporte mundial. En las últimas semanas tomó mucha fuerza la invitación formal del empresario Emilio Azcárraga para que Canelo Álvarez pelee en el legendario Estadio Azteca, una idea que el propio tapatío admitió que no le desagrada en lo absoluto para el tramo final de su carrera.

Publicidad

La propuesta recibió el respaldo inmediato de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien dejó en claro que la infraestructura del recinto y el país están totalmente preparados para semejante espectáculo. Tras albergar cinco partidos del reciente Mundial 2026, el mandatario del organismo enfatizó que una función de este calibre ratificaría la capacidad organizativa de México para albergar eventos internacionales de máximo nivel.

Sulaimán apoya una presentación de Canelo en el Azteca

Al ser consultado sobre esta posibilidad concreta, el titular del CMB expresó con entusiasmo el impacto que tendría la velada: “Me encantaría, definitivamente México necesita un evento grandioso de boxeo. La imagen que se dejó en el Mundial hacia el mundo fue espectacular, con un país de paz, un país hospitalario, un país de fiesta”.

"SAÚL ESTÁ EN UNA POSICIÓN QUE LE HA COSTADO MUCHOS AÑOS ESTAR EN LA ELITE" 🥊



M,auricio Sulaiman habló sobre el desafío del pugilista guatemalteco al Canelo Álvarez y pormenores sobre la Convención Anual64 del Consejo Mudial de Boxeo#CentralFOX pic.twitter.com/Ae3WFK1sAq — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) September 2, 2026

Publicidad

Y además agregó sobre la capacidad que tiene el país de colmar un estadio por el pugilismo: “Cada vez que ha habido boxeo de alto nivel sucede lo mismo. Entonces yo siento que una pelea del Canelo en México sería algo espectacular”.

Antes de definir la sede para sus últimos compromisos sobre el cuadrilátero, Canelo aparecerá en escena el próximo 31 de octubre cuando choque en Arabia Saudita contra el francés Christian Mbilli. En ese sentido, Sulaimán advirtió: “Primero viene Mbilli, está buscando el campeonato súper medio que ostenta este boxeador peligroso, duro, y va a ser una pelea que todos estamos esperando ver”.

En síntesis

Canelo Álvarez evalúa pelear en el Estadio Banorte tras recibir la invitación de Emilio Azcárraga.

evalúa pelear en el Estadio Banorte tras recibir la invitación de Emilio Azcárraga. Saúl Canelo Álvarez se enfrentará al invicto Christian Mbilli el próximo 31 de octubre.

se enfrentará al invicto Christian Mbilli el próximo 31 de octubre. Mauricio Sulaimán respaldó la realización de un gran evento de boxeo en México.