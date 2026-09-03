Checo Pérez y Cadillac darán un salto con el nuevo motor de Ferrari: “Dos o tres décimas”

El equipo estadounidense se beneficiará de la nueva unidad de potencia de la Scuderia en el Gran Premio de Italia 2026.

Checo Pérez llega con expectativas. La mejora del motor Ferrari, también va a los clientes de Ferrari. Es decir, tanto Haas como Cadillac van a recibir el motor nuevo, evolucionado y con 15 caballos más de fuerza. Se calcula que en esta pista puede ser dos o tres décimas de segundo (más rápido).

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Entonces, es una gran ventaja para Cadillac tener un motor más potente, sobre todo en una pista donde se trata básicamente de potencia en una gran medida. Tarde, pero sigue trabajando Cadillac en la cuestión de confiabilidad. En poder terminar la carrera, en poder equivocarse en la puesta a punto, en poder tener dos autos que salgan y puedan cumplir con los programas.

Si los autos no se mantienen en pista consistentemente, es realmente muy difícil. Y vamos a ver cuántas mejoras va a traer el equipo, que debe traerlas. Ya obviamente con una cabeza nueva, con un Team Manager distinto, alguien que refresque las ideas y que Checo Pérez ha celebrado desde su declaración.

Checo Pérez con la indumentaria de Cadillac (@Cadillac_F1)

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En la última carrera la pudo terminar con uno de los autos y el otro terminó bastante avanzado, aunque abandonó. Parecen haber superado el problema de los frenos que venía teniendo en las carreras anteriores y que le ha condenado buena parte de los abandonos en la primera parte de la temporada. Además, llegan con potencia nueva, con motor fresco, con más energía para poder utilizar a una pista donde se requiere más potencia y más energía, y donde puede empezar a trabajar en evoluciones.

Todavía lejos del grupo de los puntos, todavía lejos de la zona media. Vamos a ver si pueden volver a competir con Aston Martin, que acá probablemente se quede corto en potencia porque Honda todavía no está al nivel de los mejores equipos, más allá de que trajo la evolución del motor en la última carrera en Zandvoort.

Vamos a ver si le pueden acercar o pelear mano a mano con los Williams, o incluso con los Haas, que tienen el mismo motor, pero que por ahora se muestran con mejor rendimiento. Debería ser un fin de semana de avance con el motor nuevo, con experiencia y habiendo ya empezado a superar ciertos problemas de confiabilidad. Cadillac debería poder terminar la carrera y a partir de ahí Checo empezar a acercarse a los pilotos de adelante.

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El video completo de Andrés Agulla sobre el GP de Italia 2026