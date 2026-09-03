Ni Rodri ni Messi: Luis Enrique tiene claro quién debe ganar el Balón de Oro 2026

El entrenador de Paris Saint-Germain no considera que el Mundial haya sido suficiente para inclinar la balanza en las votaciones.

Se acerca el día de la entrega del Balón de Oro 2026 y todavía no hay un claro candidato. El Mundial suele tener un importante peso en las votaciones y muchos colocan a Rodri como favorito, pero el bicampeonato de PSG en la Champions League también puede inclinar la balanza para algún futbolista del cuadro parisino.

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Precisamente sobre esto le preguntaron a Luis Enrique en la última rueda de prensa y el entrenador español no dejó dudas. Aunque expresó que no es un gran fanático de este premio, pidió que el Balón de Oro vaya para uno de sus dirigidos.

“No estoy interesado en quién gane el Balón de Oro. Lo que puedo decir es que el que merece ganar el Balón de Oro es un jugador del PSG. Fabián podría ganarlo. Debe ser un jugador del PSG. No estoy interesado en el Balón de Oro porque es un deporte colectivo”, aseguró Luis Enrique.

Fabian Ruiz ganó Champions League y Mundial (Getty Images)

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¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

El galardón de la revista France Football se entrega el 26 de octubre de 2026 en el teatro The London Palladium de Londres, Inglaterra (primera edición que no se celebra en Francia). Además, los nominados del Balón de Oro se darán a conocer el martes 8 de septiembre de 2026.

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