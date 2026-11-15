Roberto Galán se aferra a defender el Ascenso y Descenso

El portero del Atlético Morelia recalcó las acciones de los equipos que están en la gran final de la Liga de Expansión.

Este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre se llevará a cabo la audiencia para saber qué pasará con el ascenso y descenso en el futbol mexicano. Esto se expondrá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que justo en este contexto el portero del Atlético Morelia, Roberto Galán volvió a salir en defensa de esta postura.

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Roberto Galán sigue en la lucha del ascenso

Y es que el guardameta español ha defendido incluso en la Cámara de Diputados y ha estado muy presente para apoyar la difusión y el discurso sobre el regreso del Ascenso. Sobre todo porque aquellos conjuntos que siguen exigiendo que haya una resolución positiva son los mismos que siempre llegan a las instancias finales.

“Qué curioso es el fútbol… De todos los equipos que podían llegar a la FINAL, llegan precisamente dos que han levantado la voz por el regreso del ASCENSO Y DESCENSO. Qué peligrosa es la meritocracia cuando se demuestra en el campo, ¿no? Las casualidades no dejan de sorprenderme. Un abrazo y hasta pronto.” Roberto Galán

Cabe mencionar que a la final del Apertura 2026 llegan Atlético Morelia y Atlético La Paz, dos de los conjuntos que han levantado la voz con varias protestas en los duelos y que forman parte de los que están en contra de las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol, sumando a Leones Negros, Cancún FC y Deportivo Zacatecas.

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Con esta misma tónica, también tres de los cuatro equipos estuvieron en las Semifinales, por lo que esta semana con este tipo de mensajes y viendo que la audiencia en el TAS será un precedente, el guardameta del equipo de Expansión están dispuestos a pelear contra todos los antis que no quieren que vuelva el ascenso.

En síntesis