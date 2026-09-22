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Liga MX

Un jugador de Morelia denunció amenazas por manifestarse a favor del ascenso y descenso: “Estamos solos”

La polémica continúa por el ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX. El portero Roberto Galán abrió el debate.

Roberto Galán, portero de Atlético Morelia
© @robertogalaan1Roberto Galán, portero de Atlético Morelia

Las protestas en la Liga Expansión MX continúan en relación al ascenso y descenso, el cual de momento está inhabilitado en el futbol mexicano. Además de la investigación que abrió la Comisión Nacional Antimonopolio, varios protagonistas se han manifestado públicamente.

Uno de ellos fue Roberto Galán, portero español de Morelia, quien se hizo presente en el Senado de la República como invitado a la discusión con el título ‘Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano?’.

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Las declaraciones de Roberto Galán

“La verdad es que estamos solos, nos hemos dado cuenta. He tenido el placer de hablar con los capitanes de los equipos de la liga de expansión, con muchos jugadores de primera división, pero tienen miedo, los jugadores tienen miedo a hablar por represalias, comenzó diciendo el español.

“No sé en qué industria se permite esto. Al futbolista se le hace menos porque es muy fácil callarlo; si quieres hablar no vuelves a jugar o te dicen ‘te rompemos tu contrato’. Son amenazas reales que existen en el fútbol mexicano, agregó el portero que llegó a Morelia hace tres meses procedente del Alovera.

Es necesario (ascenso y descenso), si no promovemos un sistema de competencia mediocre. Había equipos en Liga MX que hasta la Jornada 7 no habían ganado un solo partido. Mando un mensaje a los senadores. Podemos hacer historia juntos”, continuó Roberto Galán en su manifestación pública.

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“Tenemos jugadores en Liga de Expansión que pase lo que pase no pueden ascender salvo que venga un fondo de inversión o un empresario que decida pagar 80 0 90 millones por una plaza en Primera División. Eso es lo que está ocurriendo, el mérito deportivo, nuestros sueños, nuestros esfuerzos…”, siguió el español en el Senado.

“Y vemos que en los últimos seis años hemos perdido el 80 por ciento de nuestro sueldo y seguimos trabajando exactamente las mismas horas y seguimos metiendo el mismo esfuerzo, y es algo que nos duele bastante, por eso las protestas que están viendo, por eso las pancartas, playeras y vamos a continuar, lo tenemos clarísimo porque sabemos que esto es un antes y un después en la historia del futbol mexicano y posiblemente en la historia de México, concluyó Roberto Galán.

En síntesis

  • Roberto Galán denunció amenazas hacia jugadores por exigir el regreso del ascenso.
  • Roberto Galán participó en el conversatorio sobre el ascenso realizado en el Senado.
  • Roberto Galán señaló que futbolistas en México perdieron el 80% de su sueldo.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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