Este sábado se llevó a cabo la edición del Centenario de la Copa Pacífica 2026 donde sólo cuatro equipos participaban. En el encuentro de los Leones Negros de la UDG tenían que medirse ante Rayados de Monterrey, donde salieron victoriosos los regiomontanos; mientras que en el otro duelo se enfrentaron Atlas vs Chivas donde los rojinegros se llevaron el triunfo.

El problema fue cuando Carlos Fierro tuvo que salir en el “carrito de las desgracias”, debido a una molestia que parecía complicada, puesto que el futbolista iba casi con llanto y no se podía mover. Más tarde, se pudo ver en las cámaras cómo el futbolista reapareció en el banquillo, pero no podría apoyarse sobre su propio pie.

¿Qué le pasó a Carlos Fierro?

Ahí se encendieron las alarmas, puesto que apenas era la pretemporada. Pero fue este domingo cuando se le hicieron los exámenes médicos pertinentes y se pudo determinar una muy mala noticia y es que Fierro habría sufrido una ruptura de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y meniscos de la rodilla izquierda.

¿Cuánto tiempo estará fuera?

Todo esto en conjunto asegura que el futbolista de los Leones Negros estará fuera por al menos 1 año y es que este tipo de lesiones suelen tardar en recuperar. De acuerdo con el parte médico del doctor René Ortega, esto sería lo que determinaron los estudios y ahora tendrá que esperar su proceso de cirugía y rehabilitación.

Fue después de darse a conocer esto que el propio conjunto en sus redes sociales dejó un mensaje para su jugador, por lo que había sucedido: “Tu nombre es sinónimo de lucha, un corazón que nunca deja de rugir. Estamos seguros que con esa garra que te distingue, te vas a recuperar y muy pronto te veremos volver. ¡Tu manada siempre CONTIGO”, se lee.

En síntesis

Carlos Fierro sufrió una triple lesión de gravedad: ruptura de ligamento cruzado anterior, colateral medial y meniscos en la rodilla izquierda.

sufrió una triple lesión de gravedad: ruptura de ligamento cruzado anterior, colateral medial y meniscos en la rodilla izquierda. El delantero de los Leones Negros estará fuera de las canchas por al menos un año debido a la complejidad de su cirugía y rehabilitación.

estará fuera de las canchas por al menos debido a la complejidad de su cirugía y rehabilitación. La lesión ocurrió durante el partido de la Copa Pacífica frente a Rayados, tras abandonar el campo entre lágrimas.

