Llegó a más de 316 mil vistas: La lección que James Rodríguez le dio a toda la prensa de México

En México se empezó a instalar la narrativa que James Rodríguez solo juega bien en la Selección Colombia por la crisis que está pasando el Club León en el Torneo Apertura, así que no hubo un mejor momento para que llegara la lección del ‘10’ colombiano a toda la prensa mexicana.

¡Llegó a más de 316 mil vistas! Los directivos de León pensaron que al terminar de común acuerdo el contrato del entrenador Eduardo Berizzo la situación iba a mejorar, pero los dos primeros partidos de Ignacio Ambriz demostraron lo contrario. James, uno de los pocos que se salvó.

James Rodríguez venía de registrar dos asistencias contra México y una buena actuación contra Canadá en los partidos amistosos que la Selección Colombia disputó en la fecha FIFA de octubre. El ‘10’ colombiano estuvo en duda para el partido Santos Laguna vs. León, pero… Una vez más demostró que es el jugador diferencial de ‘La Fiera’.

Video: La lección que James Rodríguez le dio a la prensa mexicana

James Rodríguez en la derrota de León vs. Santos Laguna. (Foto: Getty Images)

Con la premisa instalada por periodistas como Francisco ‘Paco’ Vela que James “no es un líder” en León y “ojalá lo viéramos ir al frente, cosa que no va a pasar” como si lo hace en la Selección Colombia, apareció la lección de Rodríguez demostrando con dos pases que debieron terminar en gol que también juega bien en el Club León. No por nada el video llegó a más de 316 mil vistas en X.

Los números de James Rodríguez que callaron bocas en México

A pesar de que León perdió 2-0 contra Santos Laguna y llegó a tres derrotas consecutivas, James Rodríguez recibió una calificación de 7.6 puntos, según el portal experto ‘SofaScore’, por, entre otros motivos deportivos, 7 pases clave, 4 centros precisos, 69 pases precisos, 102 toques, 4 duelos ganados y 14 pases largos precisos. “Critican que es diferente en León que en Colombia y es el simple hecho de la gente que lo rodea, allá en selección si aprovechan lo que él crea”, dijo el usuario en X Joan Aguinaga.

