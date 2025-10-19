Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Llegó a más de 316 mil vistas: La lección que James Rodríguez le dio a toda la prensa de México

Con clase y carácter, James Rodríguez dejó callada a la prensa mexicana y su lección ya suma más de 316 mil reproducciones en redes.

Por Julio Montenegro

James tuvo 7.6 de calificación en la derrota de León vs Santos Laguna.
© Getty ImagesJames tuvo 7.6 de calificación en la derrota de León vs Santos Laguna.

En México se empezó a instalar la narrativa que James Rodríguez solo juega bien en la Selección Colombia por la crisis que está pasando el Club León en el Torneo Apertura, así que no hubo un mejor momento para que llegara la lección del ‘10’ colombiano a toda la prensa mexicana.

Publicidad

¡Llegó a más de 316 mil vistas! Los directivos de León pensaron que al terminar de común acuerdo el contrato del entrenador Eduardo Berizzo la situación iba a mejorar, pero los dos primeros partidos de Ignacio Ambriz demostraron lo contrario. James, uno de los pocos que se salvó.

James Rodríguez venía de registrar dos asistencias contra México y una buena actuación contra Canadá en los partidos amistosos que la Selección Colombia disputó en la fecha FIFA de octubre. El ‘10’ colombiano estuvo en duda para el partido Santos Laguna vs. León, pero… Una vez más demostró que es el jugador diferencial de ‘La Fiera’.

Video: La lección que James Rodríguez le dio a la prensa mexicana

James Rodríguez en la derrota de León vs. Santos Laguna. (Foto: Getty Images)

James Rodríguez en la derrota de León vs. Santos Laguna. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Con la premisa instalada por periodistas como Francisco ‘Paco’ Vela que James “no es un líder” en León y “ojalá lo viéramos ir al frente, cosa que no va a pasar” como si lo hace en la Selección Colombia, apareció la lección de Rodríguez demostrando con dos pases que debieron terminar en gol que también juega bien en el Club León. No por nada el video llegó a más de 316 mil vistas en X.

Tweet placeholder
“Sólo no puede”: afición de León se arrodilla ante James Rodríguez y ruegan su renovación

ver también

“Sólo no puede”: afición de León se arrodilla ante James Rodríguez y ruegan su renovación

Los números de James Rodríguez que callaron bocas en México

A pesar de que León perdió 2-0 contra Santos Laguna y llegó a tres derrotas consecutivas, James Rodríguez recibió una calificación de 7.6 puntos, según el portal experto ‘SofaScore’, por, entre otros motivos deportivos, 7 pases clave, 4 centros precisos, 69 pases precisos, 102 toques, 4 duelos ganados y 14 pases largos precisos. “Critican que es diferente en León que en Colombia y es el simple hecho de la gente que lo rodea, allá en selección si aprovechan lo que él crea, dijo el usuario en X Joan Aguinaga.

Publicidad

Encuesta

¿Cuántas asistencias tuvo James Rodríguez contra México?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Afición de León se apiada de James Rodríguez y exige su renovación: "Juega solo"
Liga MX

Afición de León se apiada de James Rodríguez y exige su renovación: "Juega solo"

¿Por qué no juega Ismael Díaz en Santos Laguna vs. León por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Ismael Díaz en Santos Laguna vs. León por el Apertura 2025?

¿Santos Laguna vs. Club León va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025
Liga MX

¿Santos Laguna vs. Club León va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

La AFA fue exhibida por presunta publicación sexista
Futbol Internacional

La AFA fue exhibida por presunta publicación sexista

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo