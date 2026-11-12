No te quedes sin seguir el plato fuerte del jueves en México: a continuación te contamos cómo lo transmitirán.

El imponente Estadio Morelos será el anfitrión de un auspicioso cruce esta noche, cuando se midan Atlético Morelia y Leones Negros, en una gran oferta para los futboleros. Estos dos candidatos al título, que tendrán que eliminarse entre sí desafortunadamente, se cruzarán por la ida de semifinales de la Liga de Expansión MX.

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El camino de Morelia y Leones Negros en la Liga de Expansión MX:

Los ‘Canarios’ llegaron a esta semifinal del torneo gracias a haber dejado en el camino a Venados de Mérida en cuartos de final, a través de una victoria global. En el global de la última serie se impusieron por 4-2, habiéndose impuesto en la ida por 2-1 como visitante y luego también por 2-1 en condición de local.

Mientras tanto, los ‘Melenudos’ arriban a esta semifinal de la competencia por haber eliminado a Alacranes de Durango en cuartos, gracias a la ventaja deportiva. En la llave igualaron 2-2, tras caer fuera de casa por 1-0 y ganar en casa por 2-1, pero por posición en la tabla general avanzaron de ronda.

Fecha, hora y sede de Morelia vs. Leones Negros por la Liga de Expansión MX:

El juego Atlético Morelia vs. Leones Negros se llevará a cabo HOY jueves 12 de noviembre a partir de las 20.00 horas del Centro de México. Los acontecimientos tendrán como escenario al Estadio José María Morelos, ubicado en Morelia, Michoacán. En este recinto se abrirá la serie de semifinales de Liguilla del Apertura 2026.

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El Estadio Morelos recibirá la semifinal [Foto: Getty]

Transmisión de TV de Morelia vs. Leones Negros por la Liga de Expansión MX:

El juego Atlético Morelia vs. Leones Negros contará con la cobertura en vivo y en directo para todo el territorio mexicano de las señales de ESPN y AyM Sports. Estas pantallas serán las únicas que pasarán por televisión en el país el encuentro, ya que nadie más cuenta con los derechos oficiales para hacerlo.

Transmisión online de Morelia vs. Leones Negros por la Liga de Expansión MX:

El juego Atlético Morelia vs. Leones Negros se podrá observar en vivo y en directo vía streaming, de manera exclusiva, por la plataforma Disney+ Premium. Este servicio online de paga ofrecerá la posibilidad de sintonizar la transmisión en simultáneo a través de su portal, solo por su suscripción mensual.