Conoce en qué pantallas podrás estar al tanto de todos los sucesos de un choque decisivo de semifinales.

La Liga de Expansión MX tomará gran parte del escenario de este miércoles, cuando comiencen a jugarse las semifinales del Apertura 2026. Es el momento de empezar a definir los finalistas de esta campaña y los contendientes del primer cruce serán Piratas FC y Atlético La Paz. A continuación, todo lo que debes saber del duelo de hoy.

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Los ‘Piratas de Veracruz’ se metieron en esta etapa decisiva de la competición doméstica gracias a haber eliminado a Cancún FC en los cuartos de final del torneo. En el juego de ida igualaron 1-1, en la revancha también empataron 1-1, y finalmente se clasificaron por haber acabado en una mejor posición en la tabla general.

Mientras tanto, ‘La Palomilla’ consiguió un lugar en esta ronda del certamen luego de haber dejado en el camino a Tlaxcala en los cuartos de final del campeonato. En el primer encuentro se impusieron por 1-0, en el segundo partido igualaron 3-3, y por el resultado global favorable avanzaron a la siguiente fase.

Dónde ver EN VIVO Piratas FC vs. La Paz por la Liga de Expansión MX:

En televisión, el juego de ida de la semifinal del Apertura 2026 contará con la transmisión en vivo y en directo para todo México de la señal de cable de ESPN 2. Por otro lado, en esta misma vía los fanáticos de Piratas FC y La Paz podrán encontrar la cobertura del primer choque de la serie en la pantalla de AyM Sports.

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En streaming online, por otra parte, este enfrentamiento que abre la llave se podrá sintonizar en forma exclusiva a través de la plataforma Disney+ Premium. Para ello, los aficionados deberán tener una cuenta activa en el sitio y estar al día con los pagos mensuales, estado que le permitirá acceder al compromiso.