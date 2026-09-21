Dardo directo contra Santos y la competencia en la Liga MX

Este lunes en la Cámara de Senadores, jugadores, directivos y periodistas llevaron a cabo un conversatorio sobre la razón por la cual debe volver el Ascenso y Descenso en el futbol mexicano, es por ello que el portero de Atlético Morelia, Roberto Galán dio a conocer su molestia por la falta de competencia para poder llegar a Primera División.

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El guardameta español dejó claro que vino del extranjero con la promesa de que los equipos de la Liga de Expansión MX tendrían la oportunidad de pelear por el ascenso, pero al final esto ya no se dio, por lo que señaló todo lo que está mal en la competencia de la Liga MX, comparándolo con las carencias que los directivos apuntan de la “Liga de Plata”.

Arremete contra Santos Laguna

Se fue directo hacia un equipo en específico, Santos Laguna, quienes recientemente obtuvieron su primera victoria importante en el torneo frente a un conjunto como Toluca, pero a lo largo de la competencia en este semestre se habían mantenido en el último y penúltimo lugar de la tabla general por sus precarios resultados.

“Yo llegué con la premisa de que iba a haber un ascenso y un descenso y vine a una plaza como es el Atlético Morelia que es considerado uno de los posibles candidatos a ascender en cualquier momento. En la Jornada 1 los jugadores protestando por nuestro derecho, esto no es capricho, es algo necesario. Al final si no fomentamos un sistema de competencias completamente mediocre, tenemos equipos que hasta la Jornada 7 en Liga MX no habían ganado un solo partido, eso sí, ponían la canción de “La Esperanza” que está muy bien”. Roberto Galán

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Hay que recordar que esta canción es ligada al conjunto de Torreón por Aleco Irarragorri. Así que la dura crítica fue para estos clubes, que de igual manera representa a los Bravos que sólo ganaron su último partido en la Fecha 9, cuando en la segunda división los equipos con base en la competencia buscan alguno de estos lugares.

En síntesis