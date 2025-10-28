A lo largo de los años, hubo muchos futbolistas que dieron que que hablar en el campo de juego y que entraron en ese debate eterno sobre quién es el mejor de toda la historia. Entre ellos tenemos a Lionel Andrés Messi, que actualmente está en la MLS.

Para muchos, la Pulga es por mucha diferencia el mejor de todos. Esto se debe a que lo ha ganado todo y rompió todos los récords posibles a lo largo de su carrera. Fue multicampeón en Barcelona, consiguió todos los objetivos con la Selección Argentina y hoy a sus 38 años sigue brillando en Estados Unidos con Inter Miami.

Sin embargo, los de la misma época dicen que Cristiano Ronaldo ha sido mejor. Y los que han tenido la posibilidad de ver a otros dos gigantes como Diego Armando Maradona y Pelé, dicen que no hay ni habrá nada igual al argentino y el brasileño.

Todos entran en ese debate y ahora fue el turno de Messi, quién no dudó en poner en Maradona en lo más alto y explicó los motivos: “Si bien yo era chiquito y lo vi jugar poco en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”, expresó el ex jugador del Barcelona.

Y luego agregó: “Para los argentinos Maradona fue nuestro máximo ídolo”. Messi tuvo la posibilidad de compartir cancha con Diego en partidos de despedida pero también pudo aprender mucho de él cuando lo tuvo como entrenador en la Selección Argentina.

Lionel Messi puso en duda su participación en el Mundial 2026

“Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión. Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección”, reveló.

