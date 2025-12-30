Es tendencia:
logotipo del encabezado
Saudi Pro League

¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Ettifaq vs. Al-Nassr por la Liga de Arabia Saudita 2025-26

Al-Ettifaq y Al-Nassr se enfrentan este martes 30 de diciembre por la Saudi Pro League. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Al-Nassr se enfrenta con Al-Ettifaq
© Getty ImagesAl-Nassr se enfrenta con Al-Ettifaq

Al-Ettifaq y Al-Nassr se enfrentan este martes 30 de diciembre en lo que será el último encuentro de ambos en el año. El partido, correspondiente a la Jornada 12 de la Saudi Pro League, comienza a partir de las 11:30hs (CDMX) y el favorito a llevarse el triunfo es el equipo de Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Por el lado del local, Al-Ettifaq está 8° en la clasificación con 15 unidades y solo ganó 4 partidos de los 10 disputados, aunque el rival de Al-Nassr lleva una racha de dos triunfos consecutivos y viene de ganarle por 2-0 a Al-Riyadh en la jornada pasada.

Por su parte, Al-Nassr es el líder de la Saudi Pro League con 30 puntos después de ganar los 10 partidos que disputó. El equipo dirigido por Jorge Jesús viene de ganarle por 3-0 a Al-Okhdood con un doblete de Cristiano Ronaldo y otro gol de Joao Félix.

La probable alineación de Al-Ettifaq

  • Rodak
  • Dawran
  • Al Khateeb
  • Jack Hendry
  • Hindi
  • Francisco Calvo
  • Wijnaldum
  • Ondrej Duda
  • Álvaro Medrán
  • Ahmed Hassan
  • Moussa Dembélé
Publicidad

La probable alineación de Al-Nassr

  • Bento
  • Sultan Al-Ghannam
  • Mohamed Simakan
  • Íñigo Martínez
  • Salem Alnajdi
  • Ali Al-Hassan
  • Brozovic
  • Wesley
  • Sadio Mané
  • Joao Félix
  • Cristiano Ronaldo
Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al-Ettifaq: hora y dónde ver el partido por la Saudi Pro League 2025-26

ver también

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al-Ettifaq: hora y dónde ver el partido por la Saudi Pro League 2025-26

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al-Ettifaq: hora y dónde ver el partido
Futbol Internacional

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al-Ettifaq: hora y dónde ver el partido

Cristiano Ronaldo dijo qué podría impedirle llegar a los 1000 goles
Futbol Internacional

Cristiano Ronaldo dijo qué podría impedirle llegar a los 1000 goles

Todos los ganadores de los Globe Soccer Awards 2025
Futbol Internacional

Todos los ganadores de los Globe Soccer Awards 2025

¿Qué lesión tiene Nikola Jokic y por qué preocupa a todo Denver Nuggets?
NBA

¿Qué lesión tiene Nikola Jokic y por qué preocupa a todo Denver Nuggets?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo