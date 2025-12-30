Al-Ettifaq y Al-Nassr se enfrentan este martes 30 de diciembre en lo que será el último encuentro de ambos en el año. El partido, correspondiente a la Jornada 12 de la Saudi Pro League, comienza a partir de las 11:30hs (CDMX) y el favorito a llevarse el triunfo es el equipo de Cristiano Ronaldo.
Por el lado del local, Al-Ettifaq está 8° en la clasificación con 15 unidades y solo ganó 4 partidos de los 10 disputados, aunque el rival de Al-Nassr lleva una racha de dos triunfos consecutivos y viene de ganarle por 2-0 a Al-Riyadh en la jornada pasada.
Por su parte, Al-Nassr es el líder de la Saudi Pro League con 30 puntos después de ganar los 10 partidos que disputó. El equipo dirigido por Jorge Jesús viene de ganarle por 3-0 a Al-Okhdood con un doblete de Cristiano Ronaldo y otro gol de Joao Félix.
La probable alineación de Al-Ettifaq
- Rodak
- Dawran
- Al Khateeb
- Jack Hendry
- Hindi
- Francisco Calvo
- Wijnaldum
- Ondrej Duda
- Álvaro Medrán
- Ahmed Hassan
- Moussa Dembélé
La probable alineación de Al-Nassr
- Bento
- Sultan Al-Ghannam
- Mohamed Simakan
- Íñigo Martínez
- Salem Alnajdi
- Ali Al-Hassan
- Brozovic
- Wesley
- Sadio Mané
- Joao Félix
- Cristiano Ronaldo
ver también
Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al-Ettifaq: hora y dónde ver el partido por la Saudi Pro League 2025-26