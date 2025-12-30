Al-Ettifaq y Al-Nassr se enfrentan este martes 30 de diciembre en lo que será el último encuentro de ambos en el año. El partido, correspondiente a la Jornada 12 de la Saudi Pro League, comienza a partir de las 11:30hs (CDMX) y el favorito a llevarse el triunfo es el equipo de Cristiano Ronaldo.

Por el lado del local, Al-Ettifaq está 8° en la clasificación con 15 unidades y solo ganó 4 partidos de los 10 disputados, aunque el rival de Al-Nassr lleva una racha de dos triunfos consecutivos y viene de ganarle por 2-0 a Al-Riyadh en la jornada pasada.

Por su parte, Al-Nassr es el líder de la Saudi Pro League con 30 puntos después de ganar los 10 partidos que disputó. El equipo dirigido por Jorge Jesús viene de ganarle por 3-0 a Al-Okhdood con un doblete de Cristiano Ronaldo y otro gol de Joao Félix.

La probable alineación de Al-Ettifaq

Rodak

Dawran

Al Khateeb

Jack Hendry

Hindi

Francisco Calvo

Wijnaldum

Ondrej Duda

Álvaro Medrán

Ahmed Hassan

Moussa Dembélé

La probable alineación de Al-Nassr

Bento

Sultan Al-Ghannam

Mohamed Simakan

Íñigo Martínez

Salem Alnajdi

Ali Al-Hassan

Brozovic

Wesley

Sadio Mané

Joao Félix

Cristiano Ronaldo