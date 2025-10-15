El debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos sigue más que abierto y probablemente nunca tenga una respuesta definitiva. A lo largo de la historia, varios jugadores han dejado una huella imborrable en el futbol mundial, marcando distintas épocas con su talento y logros.

Publicidad

Publicidad

ver también El mejor futbolista de la historia según Zlatan Ibrahimovic: “Era futbol”

Para muchos fanáticos, el trono le pertenece a Pelé, otros aseguran que nadie igualó a Diego Armando Maradona, mientras que una gran parte cree que Lionel Messi superó a todos gracias a sus títulos y récords a nivel personal y colectivo en cada lado al que fue.

Sin embargo, años atrás, el propio Diego Armando Maradona sorprendió a todos con una declaración que aún sigue dando que hablar. En una entrevista con TyC Sports, el astro argentino reveló que, para él, el mejor de todos los tiempos fue nada más ni nada menos que Alfredo Di Stéfano, la leyenda del Real Madrid.

ver también El mejor jugador de la historia del futbol según Kylian Mbappé: “Es el número uno”

La elección de Maradona y su explicación

“Creo que Di Stéfano fue el mejor, fue superior a todos, incluso a mí. Pelé no quiso reconocer a Di Stéfano, los amigos de Pelé inventaron un trofeo como la leyenda viviente del fútbol. A Pelé le gané hasta en Río por ser el mejor de la historia”, declaró Maradona.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Di Stéfano es el mejor de la historia? ¿Di Stéfano es el mejor de la historia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Las palabras de Diego generaron gran repercusión en su momento, sobre todo porque la mayoría esperaba que mencionara a Messi o incluso a sí mismo como el mejor. Pero su respeto por la figura de Di Stéfano fue el que lo llevó a esa elección.

Cristiano Ronaldo también se considera el mejor de la historia

Por su parte, Cristiano Ronaldo, otro de los nombres más mencionados en este tipo de debates, no dudó en ponerse a sí mismo en lo más alto del podio. En una entrevista con Edu Aguirre, el portugués aseguró: “Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Una cosa es un gusto, yo creo que soy yo. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, tiro bien de pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto”.

Publicidad