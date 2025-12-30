Es tendencia:
Los Ángeles Lakers de Luka Doncic y LeBron James buscan 4 fichajes de impacto

Los Ángeles Lakers quieren reforzar su plantilla y los rumores apuntan a cuatro jugadores que podrían sumar experiencia y talento junto a Luka Doncic y LeBron James. Estos fichajes serían clave para que el equipo recupere competitividad en la NBA.

Por Ramiro Canessa

Los fichajes que podrían llegar a Lakers en el 2026.
© Getty ImagesLos fichajes que podrían llegar a Lakers en el 2026.

Los Ángeles Lakers quieren volver a ser campeones de la NBA y, si bien cuentan con grandes jugadores, los resultados han sido irregulares a lo largo de la temporada. Por eso, para el 2026 estarían en la búsqueda de fichajes de impacto que puedan cambiar la plantilla y potenciar aún más a Luka Doncic y LeBron James. La intención es reforzar posiciones clave y mejorar el rendimiento del equipo en los momentos decisivos.

Jovan Buha habló en las últimas horas sobre lo que analiza la institución y reveló que irían a la carga por varios nombres con el objetivo de ser los grandes candidatos a quedarse con el anillo de la temporada 2025-2026. La estrategia de los Lakers apunta a sumar talento que se adapte rápido al estilo de juego del equipo y que pueda marcar la diferencia desde el primer momento.

“Creo que tal vez hagan un par de movimientos y eso reestructure la plantilla con unos dos o tres jugadores nuevos, pero ahora mismo, creo que añadir ese tipo de jugador ayudaría, sin duda…”, expresó Jova Buha, dejando en claro que la directiva trabaja para reforzar el equipo de cara a la recta final de la temporada y los próximos playoffs.

Los Lakers buscan que los posibles refuerzos complementen a Luka y LeBron, quienes siguen siendo el eje del equipo, y al mismo tiempo generen mayor profundidad en la plantilla. La combinación de experiencia y juventud sería clave para aspirar al título y competir con los equipos más fuertes de la liga.

Nombres que podrían reforzar a los Lakers

Los basquetbolistas que suenan como posibles refuerzos son:

  • Herb Jones – New Orleans Pelicans
  • Andrea Wiggins – Miami Heat
  • Keon Ellis – Sacramento Kings
  • Ayo Dosunmu – Chicago Bulls
Tabla de posiciones de la Conferencia Oeste de la NBA

PosEquipoGPPCTJDLocalVisDivConfPPAPPPDIFPRU10
1OKC – Oklahoma City Thunder285.84816-112-35-222-5122.1107.9+14.2G26-4
2SA – San Antonio Spurs239.7194.511-411-57-014-7119.5113.6+5.9P28-2
3DEN – Denver Nuggets2210.6885.510-512-54-116-7125.7118.5+7.2P26-4
4HOU – Houston Rockets2010.6676.510-210-82-311-9120.5112.0+8.5G35-5
5LAL – Los Angeles Lakers2010.6676.58-512-54-415-8117.2116.9+0.3G15-5
6MIN – Minnesota Timberwolves2112.636712-69-64-413-10119.3114.2+5.1G16-4
7PHX – Phoenix Suns1913.5948.510-59-87-417-12115.1113.3+1.8G46-4
8GS – Golden State Warriors1716.5151110-47-124-212-10115.1113.1+2.0G16-4
9MEM – Memphis Grizzlies1517.46912.57-88-94-313-9115.3115.8-0.5P16-4
10POR – Portland Trail Blazers1419.424147-97-103-311-12116.8120.1-3.3G25-5
11UTAH – Utah Jazz1219.387158-104-90-67-14120.5127.1-6.6G24-6
12DAL – Dallas Mavericks1222.35316.59-93-122-66-16113.7117.7-4.0P34-6
13LAC – LA Clippers1021.323176-84-132-47-14111.5114.8-3.3G45-5
14SAC – Sacramento Kings824.25019.55-103-141-46-20111.7122.1-10.4P13-7
15NO – New Orleans Pelicans826.23520.56-152-113-64-21115.5122.8-7.3P45-5

En síntesis

  • Jovan Buha reveló que Los Ángeles Lakers buscan sumar dos o tres refuerzos nuevos.
  • Luka Doncic y LeBron James son señalados como el eje central de la plantilla actual.
  • Herb Jones, Andrea Wiggins, Keon Ellis y Ayo Dosunmu son los cuatro fichajes analizados.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
