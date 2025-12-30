Los Ángeles Lakers quieren volver a ser campeones de la NBA y, si bien cuentan con grandes jugadores, los resultados han sido irregulares a lo largo de la temporada. Por eso, para el 2026 estarían en la búsqueda de fichajes de impacto que puedan cambiar la plantilla y potenciar aún más a Luka Doncic y LeBron James. La intención es reforzar posiciones clave y mejorar el rendimiento del equipo en los momentos decisivos.

Jovan Buha habló en las últimas horas sobre lo que analiza la institución y reveló que irían a la carga por varios nombres con el objetivo de ser los grandes candidatos a quedarse con el anillo de la temporada 2025-2026. La estrategia de los Lakers apunta a sumar talento que se adapte rápido al estilo de juego del equipo y que pueda marcar la diferencia desde el primer momento.

“Creo que tal vez hagan un par de movimientos y eso reestructure la plantilla con unos dos o tres jugadores nuevos, pero ahora mismo, creo que añadir ese tipo de jugador ayudaría, sin duda…”, expresó Jova Buha, dejando en claro que la directiva trabaja para reforzar el equipo de cara a la recta final de la temporada y los próximos playoffs.

Los Lakers buscan que los posibles refuerzos complementen a Luka y LeBron, quienes siguen siendo el eje del equipo, y al mismo tiempo generen mayor profundidad en la plantilla. La combinación de experiencia y juventud sería clave para aspirar al título y competir con los equipos más fuertes de la liga.

Nombres que podrían reforzar a los Lakers

Los basquetbolistas que suenan como posibles refuerzos son:

Herb Jones – New Orleans Pelicans

– New Orleans Pelicans Andrea Wiggins – Miami Heat

– Miami Heat Keon Ellis – Sacramento Kings

– Sacramento Kings Ayo Dosunmu – Chicago Bulls

Tabla de posiciones de la Conferencia Oeste de la NBA

Pos Equipo G P PCT JD Local Vis Div Conf PPA PPP DIFP R U10 1 OKC – Oklahoma City Thunder 28 5 .848 – 16-1 12-3 5-2 22-5 122.1 107.9 +14.2 G2 6-4 2 SA – San Antonio Spurs 23 9 .719 4.5 11-4 11-5 7-0 14-7 119.5 113.6 +5.9 P2 8-2 3 DEN – Denver Nuggets 22 10 .688 5.5 10-5 12-5 4-1 16-7 125.7 118.5 +7.2 P2 6-4 4 HOU – Houston Rockets 20 10 .667 6.5 10-2 10-8 2-3 11-9 120.5 112.0 +8.5 G3 5-5 5 LAL – Los Angeles Lakers 20 10 .667 6.5 8-5 12-5 4-4 15-8 117.2 116.9 +0.3 G1 5-5 6 MIN – Minnesota Timberwolves 21 12 .636 7 12-6 9-6 4-4 13-10 119.3 114.2 +5.1 G1 6-4 7 PHX – Phoenix Suns 19 13 .594 8.5 10-5 9-8 7-4 17-12 115.1 113.3 +1.8 G4 6-4 8 GS – Golden State Warriors 17 16 .515 11 10-4 7-12 4-2 12-10 115.1 113.1 +2.0 G1 6-4 9 MEM – Memphis Grizzlies 15 17 .469 12.5 7-8 8-9 4-3 13-9 115.3 115.8 -0.5 P1 6-4 10 POR – Portland Trail Blazers 14 19 .424 14 7-9 7-10 3-3 11-12 116.8 120.1 -3.3 G2 5-5 11 UTAH – Utah Jazz 12 19 .387 15 8-10 4-9 0-6 7-14 120.5 127.1 -6.6 G2 4-6 12 DAL – Dallas Mavericks 12 22 .353 16.5 9-9 3-12 2-6 6-16 113.7 117.7 -4.0 P3 4-6 13 LAC – LA Clippers 10 21 .323 17 6-8 4-13 2-4 7-14 111.5 114.8 -3.3 G4 5-5 14 SAC – Sacramento Kings 8 24 .250 19.5 5-10 3-14 1-4 6-20 111.7 122.1 -10.4 P1 3-7 15 NO – New Orleans Pelicans 8 26 .235 20.5 6-15 2-11 3-6 4-21 115.5 122.8 -7.3 P4 5-5

En síntesis