La decisión de la directiva de Club León tras la llegada de ocho fichajes: “El plantel…”

Club León sumó ocho refuerzos en este mercado, como por ejemplo las llegadas de Díber Cambindo y Juanpi Domínguez.

Por Patricio Hechem

Ignacio Ambriz, el entrenador de Club León
© Getty ImagesIgnacio Ambriz, el entrenador de Club León

Club León es, con diferencia, el equipo de la Liga MX que más fichajes concretó desde el inicio del mercado. Ocho nuevos futbolistas vestirán la playera de La Fiera de cara al próximo año en busca de mejorar los resultados obtenidos en 2025.

Díber Cambindo, Juanpi Domínguez, Sebastián Vegas, Jordan García, Abraham Villegas, Bryan Colula e Iván Rodríguez son los ocho fichajes de León en el mercado. Debido a la gran cantidad de refuerzos que se sumaron al plantel de Ignacio Ambriz, la directiva del club tendría decidido no incorporar más.

La palabra del vicepresidente de Club León

El plantel está prácticamente cerrado. Pero, como ustedes saben, mientras esté abierta la ventana todavía por FIFA pues puede haber algunos movimientos, esperemos que no, pero sí puede haber todavía algunos movimientos”, manifestó Rodrigo Fernández, vicepresidente del Club León.

Además, Rodrigo Fernández explicó que la idea era que Nacho Ambriz pudiera contar con los refuerzos antes del inicio del Clausura 2026: “Uno de los objetivos para nosotros era que el cuerpo técnico tuviera tiempo con los jugadores y que se puedan adaptar”.

Díber Cambindo, uno de los refuerzos estrella de Club León (@clubleon_oficial)

“La idea era tener el plantel ya cerrado desde la jornada uno y no que nos pase que están pasando las jornadas y se están incorporando apenas los jugadores. Este último torneo no ha sido bueno y estábamos obligados a reforzar al plantel, porque queremos que esté peleando, que esté compitiendo“, aseguró el vicepresidente de Club León.

¿Cuánto le ha costado al Club León la llegada de Diber Cambindo, Nico Vallejo, Juanpi Domínguez y Sebastián Vegas?

Hasta el momento La Fiera solo sufrió dos bajas con respecto al último torneo: James Rodríguez y Nicolás Fonseca no siguieron en el club. De esta manera, después de finalizar 17° en el Apertura 2025, Club León intentará tener un mejor rendimiento en el Clausura 2026.

En síntesis

  • Club León sumó ocho fichajes, entre ellos Díber Cambindo, para el Clausura 2026.
  • Rodrigo Fernández declaró que el plantel de Ignacio Ambriz está prácticamente cerrado.
  • James Rodríguez y Nicolás Fonseca son bajas tras el 17° lugar en Apertura 2025.
