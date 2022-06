El jugador que no tiene minutos y que Tigres le cerró la puerta de salida a Pumas

A paso lento pero firme, Tigres UANL se está preparando de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Si bien por el momento no se ha pronunciado en este mercado de pases (no tiene ni altas ni bajas confirmadas), existen algunos rumores que lo vinculan. En este caso hablaremos de una salida que pudo sufrir, pero que el cuerpo técnico y la directiva han decidido que no suceda.

El Club Universidad Nacional ha dejado ir a Alfredo Talavera tras no renovarle contrato, por lo que han comenzado a buscar un nuevo portero para que compita el puesto con Julio González. Es por eso que se pusieron en contacto con el equipo regiomontano, ya que cuentan con un gran guardameta que no tiene continuidad y que está opacado totalmente por Nahuel Guzmán. Por supuesto, hacemos referencia a Miguel Ortega.

De acuerdo a la información brindada por el periodista Vladimir García, de TUDN, los Pumas de la UNAM intentaron fichar al oriundo de Puebla de Zaragoza, pero recibieron una respuesta negativa. Los mandamases Felinos aseguraron que el jugador es "innegociable", por lo que le bajaron el pulgar a los de Ciudad de México y le quitaron una gran oporunidad a Ortega de tener minutos y mostrar sus capacidades.

La fuente agregó que la oferta se trataba de una cesión a préstamo, pero Tigres no quiso saber nada con desprenderse del arquero de 27 años. A pesar de que Nahuel Guzmán es el claro titular y no saldrá de la alineación inicial a menos que sea suspendido o se lesione, los del Norte tomaron la fuerte decisión de retener a Ortega. Eso sí: abrirá el campeonato ya que el Patón fue expulsado ante Atlas en las últimas Semifinales.

Los números de Miguel Ortega en Tigres

Es difícil entender por qué Tigres ha decidido no cederlo a préstamo, ya que a sus 27 años Miguel Ortega solamente pudo disputar 7 partidos con el primer equipo universitario. Tiene grandísimas condiciones, pero seguir siendo suplente de Guzmán claramente no lo ayuda en su futuro. En cuanto a su registro tiene: 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas, sin vallas invictas y con 13 tantos recibidos.