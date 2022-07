El próximo 7 de agosto a las 13:00hs de México, el Club Universidad Nacional visitará al Fútbol Club Barcelona en el mítico Estadio Camp Nou por el Trofeo Joan Gamper. Luego de los distintos rumores que vincularon a otros equipos (como el Atlas), finalmente los elegidos para este encuentro amistoso ha sido el conjunto del Pedregal. De esta manera, tendrán una gran oportunidad de medirse ante uno de los mejores clubes del mundo y vivirán una experiencia única en tierra catalana.

Hace instantes, los Blaugranas acaban de presentar de manera oficial a sus fichajes en sus instalaciones deportivas: Franck Kessié y Andreas Christensen. Luego de hablar sobre sus nuevos jugadores, Joan Laporta, presidente de la institución, fue consultado sobre la decisión de elegir a Pumas UNAM como rival para el partido mencionado anteriormente. Al tomar el micrófono, lanzó elogios para los de Andrés Lillini y hasta se acordó de los Zorros...

"La opción eran los Pumas. Tampoco hemos ido a sondear el mercado porque sé que los Pumas estaban dispuestos. Es un equipo que nos gusta, con el que tenemos buena relación y estoy seguro que será un buen espectáculo futbolístico con un equipo mexicano que siempre lo da todo, aparte de la calidad que tienen", señaló con contundencia el máximo directivo del Barca.

Más adelante, dejó en claro que nunca pensaron en los Rojinegros del Atlas: "No nos habíamos planteado otras opciones. En la liga mexicana hay grandes equipos, pero la opción que se nos planteó y nos pareció muy bien fue la de los Pumas y la hemos elegido. Las conversaciones que ha tenido el departamento no sé si hayan sido con América, Atlas u otros clubes, pero en principio la opción encima de la mesa, me dijeron, que era Pumas y la elegimos".

A pesar de que distintos medios aseguraron que la Academia se negó a participar del evento por dificultades en su calendario, el presidente de los catalanes acaba de confirmar que en todo momento la opción número 1 fue la Universidad. En el comunicado del partido, además, el club destacó al Auriazul por tener una de las mejores canteras del país y por ser la casa del histórico Hugo Sánchez.