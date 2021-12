Luego de lo que fue el gran campeonato que Atlas coronó con el título, lo que ya se pone en marcha es la espera hacia el Torneo Grita México Clausura 2022 por la Liga MX. Con el calendario oficial ya dado a conocer de forma pública, lo que vamos a conocer es cuándo y dónde se jugarán los clásicos del fútbol mexicano en el certamen.

Como en cada certamen los partidos de rivalidades destacadas, principalmente de los equipos más representativos del fútbol mexicano, son los que se llevan las miradas de todos. Si se toma en cuenta lo que fue el Apertura 2021, cada uno de estos enfrentamientos se repetirá en cuanto a la jornada que se disputará, solo que cambiará el estadio además del día y hora de disputa.

Recordemos que los partidos a destacar en cuanto a máximas rivalidades son el Clásico del Fútbol Mexicano (América vs. Chivas), el Clásico Tapatío (Chivas vs. Atlas), el Clásico Joven (América vs. Cruz Azul), Clásico Capitalino (Pumas UNAM vs. América) y por último el Clásico Regio (Monterrey vs. Tigres UANL).

Torneo Clausura 2022 de la Liga MX: ¿Cuándo y dónde se juegan los clásicos?