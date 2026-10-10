Alineaciones de Pumas UNAM y Cruz Azul por la Liga MX: formaciones probables

Se viene Pumas UNAM vs. Cruz Azul este domingo 11 de octubre en el Estadio Olimpico Universitario desde las 19:15 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Pumas UNAM y Cruz Azul
Pumas UNAM viene de caer 2-3 ante Atlético San Luis y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Cruz Azul viene de empatar 3-3 con Toluca y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Pumas UNAM y Cruz Azul
Pumas UNAM (5-3-2): Keylor Navas, Uriel Antuna, Angel Azuaje, Reno Nathan, Pablo Bennevendo, Rodrigo Lopez, Cesar Huerta, Israel Luna, Victor Arteaga, Juninho, Luciano Herrera. DT: Esteban Solari.
Cruz Azul (5-3-2): Andres Gudino, Omar Chagoya, Jesus Orozco, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Alan Mozo, Carlos Rodriguez, Jose Paradela, Agustin Palavecino, Gabriel Fernandez, Nicolas Ibanez. DT: Joel Huiqui.
Suplentes de Pumas UNAM: Jesus Rivas, Santiago Trigos, Alan Medina, Tony Leone, Ángel Jesús Rico Reyes, Santiago Lopez, Pablo Lara, Kléber Carranza Anguiano.
Suplentes de Cruz Azul: Andres Montano, Osinachi Ebere, Alan Montes, Juan José Calero Sierra, Ralph Orquin, Luka Romero, Jorge Rodarte, Emi Ochoa, Rogelio Gonzalez, Ariel Castro.
La previa de Pumas UNAM y Cruz Azul: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 19:15 (hora de México)
- Estadio: Estadio Olimpico Universitario
- Historial: 68 cruces — Pumas UNAM ganó 15, Cruz Azul ganó 35 y empataron 18
- Último antecedente: 25/05/2026: Pumas UNAM 1-2 Cruz Azul
- Próximo partido de Pumas UNAM: vs. Atlante, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Cruz Azul: vs. FC Juárez, domingo 18 de octubre