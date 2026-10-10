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Alineaciones de Pumas UNAM y Cruz Azul por la Liga MX: formaciones probables

Pumas UNAM y Cruz Azul se enfrentan este domingo 11 de octubre en el Estadio Olimpico Universitario por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Pumas UNAM vs. Cruz Azul, Liga MX
Pumas UNAM vs. Cruz Azul, Liga MX

Se viene Pumas UNAM vs. Cruz Azul este domingo 11 de octubre en el Estadio Olimpico Universitario desde las 19:15 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Pumas UNAM y Cruz Azul

Pumas UNAM viene de caer 2-3 ante Atlético San Luis y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Cruz Azul viene de empatar 3-3 con Toluca y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Pumas UNAM y Cruz Azul

Pumas UNAM (5-3-2): Keylor Navas, Uriel Antuna, Angel Azuaje, Reno Nathan, Pablo Bennevendo, Rodrigo Lopez, Cesar Huerta, Israel Luna, Victor Arteaga, Juninho, Luciano Herrera. DT: Esteban Solari.

Cruz Azul (5-3-2): Andres Gudino, Omar Chagoya, Jesus Orozco, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Alan Mozo, Carlos Rodriguez, Jose Paradela, Agustin Palavecino, Gabriel Fernandez, Nicolas Ibanez. DT: Joel Huiqui.

Suplentes de Pumas UNAM: Jesus Rivas, Santiago Trigos, Alan Medina, Tony Leone, Ángel Jesús Rico Reyes, Santiago Lopez, Pablo Lara, Kléber Carranza Anguiano.

Suplentes de Cruz Azul: Andres Montano, Osinachi Ebere, Alan Montes, Juan José Calero Sierra, Ralph Orquin, Luka Romero, Jorge Rodarte, Emi Ochoa, Rogelio Gonzalez, Ariel Castro.

La previa de Pumas UNAM y Cruz Azul: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 11 de octubre
  • Hora: 19:15 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Olimpico Universitario
  • Historial: 68 cruces — Pumas UNAM ganó 15, Cruz Azul ganó 35 y empataron 18
  • Último antecedente: 25/05/2026: Pumas UNAM 1-2 Cruz Azul
  • Próximo partido de Pumas UNAM: vs. Atlante, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Cruz Azul: vs. FC Juárez, domingo 18 de octubre
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