El Turco se retira como una leyenda de Toluca, sabiendo que tiene una cuenta pendiente en su país de nacimiento.

La carrera de Antonio Mohamed como director técnico presenta un marcado contraste entre sus experiencias en su país natal y su dominio absoluto en el fútbol mexicano. Mientras sus distintos ciclos por Argentina (con pasos flojos y sin títulos ligueros en Huracán, Colón e Independiente) dejaron más frustraciones que alegrías en el plano doméstico, en tierras aztecas construyó una trayectoria dorada con once coronas repartidas entre Tijuana (un título), América (uno), Monterrey (tres) y Toluca (seis).

Publicidad

La raíz de esta diferencia radica en la perfecta sintonía entre su filosofía ofensiva y las características propias de cada liga. Los planteos del Turco se caracterizan por una mentalidad agresiva que prioriza mirar siempre el arco rival, ejecutar transiciones rápidas y buscar finalizaciones constantes, una propuesta que encuentra terreno fértil en México gracias a partidos mucho más abiertos y dinámicos.

Por el contrario, el fútbol argentino propone un escenario táctico opuesto donde su idea nunca terminó de encajar con fluidez. En las canchas sudamericanas predomina un juego sumamente físico, de roce permanente, con líneas defensivas muy juntas y una mayoría de disputas por balones divididos que reducen los espacios para el vértigo que exige su libreto.

A este factor estructural se suma un detalle cronológico clave en su evolución profesional: en el punto más alto de madurez y jerarquía de su carrera, Mohamed jamás regresó a Argentina para revalidar sus credenciales. Sus últimas etapas en el país quedaron lejos en el tiempo y nunca tuvo la oportunidad de probar su versión más consolidada frente a la exigencia local.

Publicidad

Ahora que pondrá fin a su exitoso ciclo en Toluca al cierre de 2026, se abre una gran incógnita sobre su próximo paso profesional para 2027. Tras tomarse su anunciado descanso, quedará por verse si el entrenador apuesta por agrandar todavía más su enorme palmarés en México o si acepta el desafío pendiente de volver a Argentina en busca de revancha definitiva.

En síntesis