Repasa cómo quedó la lucha por los lugares de privilegio del Apertura tras la tanda de juegos de hoy.

¡Qué sabado nos regalaron! En la continuidad de la jornada 17 del Apertura 2026, se definieron todos los clasificados a la Fiesta Grande. La cuádruple cartelera del día entregó muy buenas propuestas y produjo cambios sustanciales en las tablas de posiciones y de goleo de la Liga MX. A continuación, el repaso completo de lo que fue la agenda.

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Los resultados del sábado en la jornada 17 del Apertura 2026:

Estos fueron los marcadores finales de los encuentros disputados esta tarde y noche en la Primera División del futbol mexicano:

Pachuca 2-0 Toluca, en el Estadio Hidalgo.

Goles: Alan Bautista y Salomón Rondón (P).

Santos Laguna 1-2 León, en el Estadio Corona.

Goles: Ramiro Sordo (S), Emmanuel Echeverría e/c e Ismael Díaz.

Pumas 0-2 Rayados, en el Estadio Olímpico Universitario.

Goles: Luca Orellano x2 (R).

Además, está en curso el último partido de este sábado 21 de noviembre desde el Estadio Universitario.

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Tigres 0-0 América (parcial).

Los clasificados a la Liguilla de la Liga MX tras el triunfo de Rayados ante Pumas:

Consumados los juegos destacados del día, estos son los 8 equipos con boleto a Playoffs del Apertura 2026 con el cierre de la fase regular del campeonato:

Atlas de Hernán Crespo.

de Hernán Crespo. Chivas de Gabriel Milito.

de Gabriel Milito. Club América de Guillermo Almada.

de Guillermo Almada. Cruz Azul de Joel Huiqui.

de Joel Huiqui. León de Javier Gandolfi.

de Javier Gandolfi. Monterrey de Matías Almeyda.

de Matías Almeyda. Pachuca de Benjamín Mora.

de Benjamín Mora. Toluca de Antonio Mohamed.

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De esta manera, se quedaron en la puerta de la clasificación y eliminados del Torneo Apertura equipos como Pumas, Santos Laguna y Xolos de Tijuana.

Orellano venció a Keylor y metió a Rayados a Liguilla [Foto: Getty]

La tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Rayados ante Pumas:

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La tabla de goleo de la Liga MX tras el triunfo de Rayados ante Pumas:

¿Qué partidos se juegan el domingo en la jornada 17 del Apertura 2026?

La fase regular de esta Liga MX se despedirá con una doble programación, con dos encuentros que se celebrarán en horarios separados y no en simultáneo:

Chivas vs. Cruz Azul: desde las 17.07 horas, en el Estadio Akron.

desde las 17.07 horas, en el Estadio Akron. Querétaro vs. Necaxa: desde las 19.10 horas, en el Estadio Corregidora.