Alineaciones de Santos Laguna y Querétaro por la Liga MX: formaciones probables

Santos Laguna recibe a Querétaro este sábado 17 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio TSM Corona. Santos Laguna viene de ganarle 2-1 a Atlético San Luis y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Querétaro viene de ganarle 2-0 a Atlante y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Santos Laguna y Querétaro
Santos Laguna (3-4-3): Carlos Acevedo, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Efraín Orona, Mauricio Cuevas, Fran Villalba, Facundo Cáseres, Diego González, Ramiro Sordo, Tahiel Jiménez, Ezequiel Bullaude. DT: Renato Paiva.
Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Iker Benito, Diego Reyes, Carlos Villanueva, Daniel Parra, Carlo García, Mateo Coronel, Santiago Homenchenko, Enzo Giménez, Alí Ávila, Denilson Saaid Muñoz Bustamante. DT: Esteban González.
La previa de Santos Laguna y Querétaro: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio TSM Corona
- Historial: 45 cruces — Santos Laguna ganó 22, Querétaro ganó 13 y empataron 10
- Último antecedente: 28/02/2026: Querétaro 2-2 Santos Laguna
- Próximo partido de Santos Laguna: vs. Pumas UNAM, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Querétaro: vs. Atlético San Luis, miércoles 21 de octubre