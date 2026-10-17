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Alineaciones de Santos Laguna y Querétaro por la Liga MX: formaciones probables

Santos Laguna y Querétaro se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio TSM Corona por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Santos Laguna vs. Queretaro, Liga MX
Santos Laguna vs. Queretaro, Liga MX

Santos Laguna recibe a Querétaro este sábado 17 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio TSM Corona. Santos Laguna viene de ganarle 2-1 a Atlético San Luis y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Querétaro viene de ganarle 2-0 a Atlante y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Santos Laguna y Querétaro

Santos Laguna (3-4-3): Carlos Acevedo, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Efraín Orona, Mauricio Cuevas, Fran Villalba, Facundo Cáseres, Diego González, Ramiro Sordo, Tahiel Jiménez, Ezequiel Bullaude. DT: Renato Paiva.

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Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Iker Benito, Diego Reyes, Carlos Villanueva, Daniel Parra, Carlo García, Mateo Coronel, Santiago Homenchenko, Enzo Giménez, Alí Ávila, Denilson Saaid Muñoz Bustamante. DT: Esteban González.

La previa de Santos Laguna y Querétaro: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 17:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio TSM Corona
  • Historial: 45 cruces — Santos Laguna ganó 22, Querétaro ganó 13 y empataron 10
  • Último antecedente: 28/02/2026: Querétaro 2-2 Santos Laguna
  • Próximo partido de Santos Laguna: vs. Pumas UNAM, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Querétaro: vs. Atlético San Luis, miércoles 21 de octubre
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