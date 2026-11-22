A Santos Laguna le alcanzaba con un empate para clasificarse a la Liguilla. No obstante, el conjunto lagunero terminó perdiendo por 2-1 con Club León tras el gol agónico de Ismael Díaz en el minuto 91 del partido que se llevó a cabo este sábado en Torreón.

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Después de no ganar en las primeras siete jornadas de la Liga MX, Santos Laguna tuvo un gran cierre pero no le terminó alcanzando para entrar a la Liguilla. Después de esta decepción, Aleco Irarragorri expresó su tristeza aunque también se mostró orgulloso del equipo.

“Mi papá se queda muy orgulloso. Yo también. Me hicieron disfrutar otra vez de algo que había perdido mucha emoción y alegría. Me duele, estoy muy dolido. Se los dije cuando terminó el partido, me hicieron disfrutar otra vez de algo que había perdido mucha emoción y alegría y ellos me hicieron disfrutar”, comenzó diciendo el presidente de Santos Laguna.

“Renato, Gonzalo, Abella, Carlos, Franco, los líderes, los capitanes, los jugadores, Omar Tapia, todos los que forman parte de la organización me hicieron disfrutar otra vez lo que hago y yo me quedo orgulloso. Pero creo que con lo que me quedo es con lo siguiente. Dios nos hizo vivir esto. Necesitábamos revancha. Nunca nos fuimos y necesitábamos resucitar. En enero hay revancha“, agregó Aleco Irarragorri.

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Aleco Irarragorri y Renato Paiva tras el partido (Imago7)

Luego el presidente lagunero habló del futuro del club: “Confianza ciega. A la afición, eso, confianza ciega. Nos vamos a empezar a preparar desde el lunes. Yo hice un compromiso con el plantel, con Gonzalo (Pineda), con toda la organización, con los 400 colaboradores es que a partir de mañana voy a dar 200% y si me tienen que quitar el apéndice pues que así sea”.

La palabra de Renato Paiva

Por su parte, Renato Paiva también se mostró dolido: “Emocionalmente me siento muerto, con una desilusión tremenda con la historia que construimos y nos quedamos muy cerca de poder concretar esta historia con un paso a la Liguilla. La frustración me va a doler, es un dolor fuerte con el grupo, el club y la afición. Fueron cosas muy positivas para llegar, todos pensaban que era imposible, pero fue posible gracias a los jugadores, nosotros, el staff”.

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En síntesis