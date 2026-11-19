Después de una espera de 13 años desde el lanzamiento de GTA V, este jueves 19 de noviembre finalmente llegó Grand Theft Auto VI. El nuevo videojuego de Rockstar Games se convirtió en uno de los grandes acontecimientos del día y provocó una enorme euforia entre los fanáticos de todo el mundo.
En GTA 6 puedes pasear con tu perro en una moto acuática. Es el mejor juego de la historia. https://t.co/bSM8iQUNWO— Noticias PlayStation (@NotiPlay_) November 18, 2026
La expectativa por su estreno también llegó al futbol mexicano. Varios clubes de la Liga MX aprovecharon la tendencia para sumarse a la conversación en redes sociales y publicaron imágenes inspiradas en el universo de GTA VI. Chivas, Rayados de Monterrey, Atlas, FC Juárez y Pachuca fueron algunos de los equipos que compartieron sus propias versiones, utilizando a sus futbolistas, estadios y elementos representativos.
En medio de esta fiebre por el videojuego, también hay lugar para recordar a las grandes figuras que marcaron la historia del futbol mexicano. Por eso, imaginamos cómo lucirían seis de los máximos referentes de la Liga MX si formaran parte de GTA VI: Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos, Guillermo Ochoa, Rafa Márquez, Chicharito Hernández y Hugo Sánchez.
Cada uno dejó su propia huella en el futbol nacional, ya sea por sus actuaciones con sus clubes o por lo que consiguieron con la Selección Mexicana. ¿Cómo se verían dentro del universo de GTA VI? Te dejamos una galería especial con estas seis leyendas inspiradas en el nuevo videojuego.
Así se verían los futbolistas mexicanos
- Cuauhtémoc Blanco
Mientras tenía 23 títulos en el lanzamiento del GTA V, los que acumula Lionel Messi tras el estreno del GTA VI
2. Rafa Márquez
3. Hugo Sánchez
4. Chicharito Hernández
5. Memo Ochoa
6. Jorge Campos
En sintesis
- Grand Theft Auto VI se estrenó este jueves 19 de noviembre tras 13 años de espera.
- Chivas, Rayados, Atlas, FC Juárez y Pachuca publicaron imágenes inspiradas en el nuevo videojuego.
- Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos, Guillermo Ochoa, Rafa Márquez, Chicharito y Hugo Sánchez fueron ilustrados.