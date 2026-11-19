Desde leyendas del futbol mexicano hasta figuras extranjeras que marcaron una época en el país, así se verían algunos de los grandes referentes de la Liga MX dentro del universo del videojuego.

Después de una espera de 13 años desde el lanzamiento de GTA V, este jueves 19 de noviembre finalmente llegó Grand Theft Auto VI. El nuevo videojuego de Rockstar Games se convirtió en uno de los grandes acontecimientos del día y provocó una enorme euforia entre los fanáticos de todo el mundo.

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La expectativa por su estreno también llegó al futbol mexicano. Varios clubes de la Liga MX aprovecharon la tendencia para sumarse a la conversación en redes sociales y publicaron imágenes inspiradas en el universo de GTA VI. Chivas, Rayados de Monterrey, Atlas, FC Juárez y Pachuca fueron algunos de los equipos que compartieron sus propias versiones, utilizando a sus futbolistas, estadios y elementos representativos.

En medio de esta fiebre por el videojuego, también hay lugar para recordar a las grandes figuras que marcaron la historia del futbol mexicano. Por eso, imaginamos cómo lucirían seis de los máximos referentes de la Liga MX si formaran parte de GTA VI: Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos, Guillermo Ochoa, Rafa Márquez, Chicharito Hernández y Hugo Sánchez.

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Cada uno dejó su propia huella en el futbol nacional, ya sea por sus actuaciones con sus clubes o por lo que consiguieron con la Selección Mexicana. ¿Cómo se verían dentro del universo de GTA VI? Te dejamos una galería especial con estas seis leyendas inspiradas en el nuevo videojuego.

Así se verían los futbolistas mexicanos

Cuauhtémoc Blanco

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2. Rafa Márquez

3. Hugo Sánchez

4. Chicharito Hernández

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5. Memo Ochoa

6. Jorge Campos

En sintesis

Grand Theft Auto VI se estrenó este jueves 19 de noviembre tras 13 años de espera.

se estrenó este jueves 19 de noviembre tras 13 años de espera. Chivas, Rayados, Atlas, FC Juárez y Pachuca publicaron imágenes inspiradas en el nuevo videojuego.

publicaron imágenes inspiradas en el nuevo videojuego. Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos, Guillermo Ochoa, Rafa Márquez, Chicharito y Hugo Sánchez fueron ilustrados.