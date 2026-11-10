¿Burla? La respuesta de Hugo Sánchez sobre Henry Martín

Al Pentapichichi le preguntaron por Henry Martín y su no convocatoria a Selección y generó polémica su respuesta.

Este martes se llevó a cabo la Investidura 2026 del Salón de la Fama en Pachuca, donde uno de los invitados fue Hugo Sánchez. Tomando en cuenta que se hizo la reciente convocatoria de la Selección Mexicana, cuestionaron al ídolo de los Pumas sobre la ausencia de Henry Martíny su respuesta generó un poco de polémica.

Publicidad

El Pentapichichi fue cuestionado respecto a que en este Apertura 2026 el delantero de las Águilas tiene ya 11 anotaciones y aún así no fue tomado en cuenta, si creía que ahora que estaba en su mejor momento habría sido una injusticia que Rafael Márquez no lo hubiera elegido para regresar al cuadro Tricolor.

¿Hugo se burló de Henry Martín?

Lo que llamó la atención fue la respuesta de “Hugol”, ya que mencionó: “¿Que la está rompiendo? Suena simpático” en un tono de burla. Sin embargo, aunque parecía que se trataba de una risa sobre la no convocatoria del jugador o que en realidad no estaba haciendo las cosas tan bien, en realidad habría sido por las palabras que utilizó el reportero.

¡HUGO SÁNCHEZ SE RÍE AL ESCUCHAR SOBRE HENRY MARTÍN! Al preguntarle por el momento del delantero del América, Hugo no pudo evitar reírse y comentó que eso de que ‘la está rompiendo’ le suena simpático. 😅👀🔥 🎙️@myt_guzman https://t.co/gCVlLYlrXp — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 11, 2026

Publicidad

La risa que soltó Sánchez habría sido principalmente por la manera en la que el reportero lo dijo, porque más adelante dejó en claro que cuando él fue entrenador personal en los restaurantes le daban lista de jugadores que deberían ser llamados, pero en realidad cada uno de los estrategas saben lo que es elegir a los convocados.

En síntesis