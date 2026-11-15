¿A cuántos goles está Stephanie Ribeiro de Hugo Sánchez?

Tras romper la marca de Luis García, estos son los goles que le faltan a la jugadora para rebasar al Pentapichichi.

Este sábado además de que Pumas hizo historia tras clasificarse a las Semifinales de la Liga Femenil eliminando a Tigres, otra de las que puso su nombre en letras de oro dentro de la institución universitaria fue Stephanie Ribeiro, quien consiguió un doblete en la goleada que las clasificó a la siguiente ronda llegando a 86 anotaciones.

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¿A cuántos goles está Ribeiro de Hugo Sánchez?

La delantera logró superar la marca de 84 goles de Luis García, quien se mantenía en la posición número 6 y ahora es la portuguesa quien ocupa ese sitio bajando a su similar a la séptima posición. Sin embargo, uno de los cuestionamientos es cuántos goles le harían falta para poder alcanzar a Hugo Sánchez e incluso rebasarlo.

De acuerdo con el listado de los máximos anotadores en la institución del Pedregal, la delantera está a quince goles de poder igualar a Luis Flores, quien actualmente tiene 101 anotaciones. Pero el Pentapichichi tiene 102 tantos y serán 16 dianas las que aún le faltarían a Ribeiro para poder alcanzarlo y 17 para rebasarlo.

Tabla de goleadores de Pumas

Cabinho 172 goles

172 goles Ricardo Ferretti 128 goles

128 goles Manuel Negrete 113 goles

113 goles Hugo Sánchez 102 goles

102 goles Luis Flores 101 goles

101 goles Stephanie Ribeiro 86 goles

86 goles Luis García 84 goles

84 goles Jesús Olalde 83 goles

83 goles Mario Velarde 74 goles

74 goles Enrique Borja 72 goles

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Ahora la delantera tendrá la oportunidad de seguir sumando anotaciones en las semifinales donde el rival que podría tocarle sería el América Femenil. Además, al ser una pieza fundamental para la escuadra, estaría manteniéndose en la plantilla auriazul el siguiente semestre independientemente del resultado que puedan obtener.

En síntesis