La directiva se la jugó y le dio un 'gusto caro' a la afición por uno de los mejores refuerzos del último tiempo.

¡Último momento en Torreón! A la espera del último juego de la fase regular, donde el equipo sellará su boleto a Liguilla, Santos Laguna le dio una noticia espectacular a sus fans. La directiva y la afición están en buena sintonía desde hace rato, y más aún lo estarán a raíz del movimiento más reciente de las autoridades.

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Según reportó hace algunos instantes César Luis Merlo, especialista número uno en libro de pases, el club abrió la billetera y compró a Ezequiel Bullaude. El futbolista más desequilibrante de Santos Laguna desde hace tiempo, pasará ahora a pertenecer a la institución. Quedó atrás su cesión y ahora se quedará a largo plazo.

Cabe recordar que el argentino estaba hasta aquí a préstamo desde Xolos, que era el dueño de la ficha del volante ofensivo. El jugador había perdido terreno en Tijuana, por ello recaló en Santos Laguna y en este sitio encontró su ‘lugar en el mundo’. Dadas las circunstancias, las partes se pusieron de acuerdo en lo mejor para todos.

Bullaude, muy querido por todo Santos [Foto: Getty]

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De acuerdo a lo revelado por el periodista de mercado de fichajes, Santos Laguna invirtió una verdadera fortuna: ¡4 millones de dólares! La cúpula del club mantuvo conversaciones secretas con Xolos sobre una transferencia definitiva, y el entendimiento llegó este jueves. En esa reunión se firmaron todos los papeles pertinentes.

Con el traspaso permanente de los derechos económicos y federativos del jugador a Santos, Ezequiel Bullaude firmó un nuevo contrato hasta ¡2030! con los Guerreros. El argentino continuará ligado a la institución verdiblanca por los próximos cuatro años, buscando hacer historia con el club en esta etapa suya en la Liga MX.

De ahora en más, la intención de la dirigencia de Santos Laguna es seguir consolidando un patrimonio propio, por lo que se esperan más de estas compras en breve. La primordial era esta, ya que Ezequiel Bullaude venía de alcanzar las 20 influencias directas en goles del equipo desde su llegada y se había ganado la renovación.