En un tramo inolvidable de la temporada, los verdiblancos alcanzaron un récord de sólo unos pocos.

Cuando comenzó el campeonato, muy pocos fanáticos ‘neutrales’ daban a Santos Laguna como candidato a finalizar entre los ocho clasificados a la Liguilla. Tras los fracasos estrepitosos de los últimos torneos, la esperanza de la afición se había apagado un poco. Sin embargo, el equipo se ha reconstruido y está más vivo que nunca.

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A falta de una fecha para el cierre de la fase regular, el cuadro verdiblanco está en un 99% clasificado a los Playoffs del Apertura 2026. Ni siquiera necesita jugar su partido para asegurar al ciento por ciento su boleto, ya que puede hacerlo si se le dan otros resultados. Debería ocurrir una catástrofe improbable para quedarse sin cuartos de final.

Con el último triunfo fuera de casa en la Liga MX, Santos Laguna alcanzó las 8 victorias en los últimos 9 partidos, ratificando su remontada de manera sólida. Luego de un inicio de campeonato para el olvido, los ‘Guerreros’ pudieron revertir un panorama desolador. Ahora, nadie les quitará la ilusión de pelear por llegar lo más lejos posible.

El festejo de Santos tras la última victoria [Foto: Getty]

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Consumada esa última gesta de Santos Laguna en el Estadio Azteca, el equipo ingresó a un histórico registro junto a América, Toluca y Cruz Azul. El conjunto de Renato Paiva se puso a la altura de los grandes de México, que ostentan una marca única en el futbol local. Y a la que ahora se han sumado los ‘Guerreros’ en un semestre de lujo.

En un dato relevado por Enrique Macías, se pudo saber que el elenco de Torreón se convirtió en el cuarto club más goleador en torneos cortos, considerando la fase regular. Toluca, América y Cruz Azul, tres de las instituciones más ganadoras de la historia de la Liga MX, son los únicos que aparecen por delante en este ranking puntual.

Con los últimos tantos de los ‘Guerreros’, así quedaron los primeros lugares de la tabla de equipos más anotadores en torneos cortos de la Liga MX: Toluca 1736 goles, América 1685 goles, Cruz Azul 1651 goles y Santos Laguna 1601 goles. De esta manera, quedará al acecho de ‘La Máquina’ que ya no se encuentra tan lejos en la contienda.