Chivas recibe a Tigres UANL por la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se jugará este sábado 17 de octubre a las 17:07 horas de la CDMX y se transmitirá en exclusiva por Amazon Prime Video.

Chivas de Guadalajara se enfrenta a los Tigres de la UANL este sábado por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El balón comenzará a rodar a las 17:07 horas (tiempo del centro de México) sobre el césped del Estadio AKRON.

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El Rebaño Sagrado llega con la intención de hacer valer la condición de local frente a su afición en un enfrentamiento crucial para mantenerse en la parte alta de la tabla. En la acera opuesta, el cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León saltar al campo con el objetivo de conseguir tres puntos fundamentales que le permitan consolidar su puesto en la fiesta grande del balompié nacional.

¿Por dónde ver el partido en México?

Los aficionados que deseen seguir el minuto a minuto del encuentro en territorio mexicano deben tomar en cuenta que el juego no contará con señal en televisión abierta ni por cadenas tradicionales de televisión restringida. La cobertura EN VIVO se emitirá de manera exclusiva vía streaming online:

Streaming Online: Amazon Prime Video.

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto rojiblanco atraviesa una fase decisiva en el certamen doméstico, buscando mantener la regularidad colectiva de cara al cierre de la fase regular. Una victoria en Zapopan catapultaría sus aspiraciones para asegurar un boleto directo entre los mejores cuatro planteles del torneo.

Por su parte, la plantilla de Tigres afronta esta visita en Jalisco con la consigna de imponer condiciones mediante su poderío ofensivo. El equipo felino llega motivado para dar un golpe de autoridad fuera de casa y afianzar la química de grupo antes de encarar los compromisos finales de la campaña.

En sintesis

Chivas y Tigres juegan este sábado a las 17:07 horas en el Estadio AKRON.

este sábado a las 17:07 horas en el Estadio AKRON. Amazon Prime Video transmitirá en vivo y de forma exclusiva el partido en México.

en vivo y de forma exclusiva el partido en México. Chivas y Tigres disputan tres puntos clave por la Jornada 12 del Apertura 2026.