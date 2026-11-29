Tras durar solamente cinco meses en el Shabab Al-Ahli de Arabia, estos son los clubes que comenzaron a sonar como posibles destinos de André Jardine.

André Jardine acaba de ser destituido de su cargo como director técnico del Shabab Al-Ahli. El estratega brasileño había desembarcado rodeado de luces y reflectores tras su exitosa etapa con el América, pero al cabo de apenas cinco meses, su aventura por el balompié árabe ha llegado abruptamente a su final.

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El Shabab Al-Ahli no atravesaba por su mejor momento futbolístico, ubicado en la quinta posición de la liga de los Emiratos Árabes Unidos y sexto en zona de clasificación dentro de la AFC Champions League Elite con saldo de tres triunfos y dos descalabros, arrastrando además una racha negativa de tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro compromisos.

Esta crisis de resultados se agudizó este mismo domingo al consumarse su quinto revés, esta vez con un trofeo en disputa. Midiéndose frente al Al-Ain por la Supercopa de los Emiratos Árabes Unidos, el conjunto comandado por Jardine cayó por marcador de 2-1, escapándosele así la posibilidad de conquistar su primer título en territorio emiratí.

A raíz de ello, tal como revelan medios locales, la directiva del Shabab Al-Ahli tomó la determinación de cesar a André Jardine, una medida que ya se había postergado anteriormente con la intención de brindarle un mayor margen de maniobra al timonel. Ante este escenario, reportes del periodista Ahmed Ragab señalan que la cúpula del club buscaría concretar el regreso de su exentrenador, el portugués Paulo Sousa.

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¿Se puede ilusionar el América con una vuelta de André Jardine?

Los equipos contendientes por Jardine

A pesar de su fugaz experiencia en el Medio Oriente, a André Jardine no le faltarán pretendientes interesados en hacerse con sus servicios. Uno de los principales horizontes que se vislumbran apunta hacia un eventual retorno a Brasil, especialmente considerando que el Brasileirao 2026 entra en su recta final y los clubes ya comienzan la planeación deportiva rumbo al próximo año.

Uno de los candidatos más fuertes que aparece en el radar es la posibilidad de que Jardine recale en el banquillo del Flamengo, sobre todo ante la latente salida de Leonardo Jardim de la institución carioca. Otros nombres que han comenzado a sonar desde la prensa brasileña son Bahia, Fluminense e incluso el São Paulo, club donde dirigió en categorías inferiores y al primer equipo en calidad de técnico interino.

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¿Y en México?

Tras su positivo paso por el Atlético de San Luis y su época dorada al frente del América, la Liga MX surge inexorablemente como una de las opciones más naturales para que Jardine continúe su trayectoria. Su profundo conocimiento del circuito mexicano lo posiciona como un perfil sumamente atractivo para aquellas instituciones que aún deben definir quién ocupará su banquillo el próximo torneo.

Entre las alternativas sobresale Toluca, que aún debe encontrar al sucesor de Antonio “Turco” Mohamed tras notificar que no seguirá al finalizar 2026, o incluso los Tigres, con una vacante por cubrir dentro de su nueva estructura deportiva y viendo en Jardine a un estratega con pergaminos probados para dirigir al equipo. Respecto al América, hoy luce como un escenario lejano, aunque tras la reciente eliminación azulcrema en la Liguilla y con el futuro de Guillermo Almada todavía en el aire, asoma como una posibilidad latente, por más marginal que parezca.

En síntesis

André Jardine fue destituido del Shabab Al-Ahli tras cinco meses en el club.

fue destituido del Shabab Al-Ahli tras cinco meses en el club. El despido ocurrió tras caer 2-1 ante Al-Ain en la Supercopa este domingo.

ocurrió tras caer 2-1 ante Al-Ain en la Supercopa este domingo. Flamengo, Toluca y Tigres figuran entre los posibles destinos del técnico brasileño.