Ante los rumores de una salida del jugador a su anterior equipo, esto es lo que confirmó Nahuel Guzmán.

En los últimos días se han dado a conocer rumores de que Nahuel Guzmán podría estar regresando a Newell´s Old Boys, después de 13 años de estar en Tigres. Sin embargo, fue el propio portero del conjunto de la UANL quien ya dio a conocer que por el momento no hay intenciones de irse, sino de cumplir su contrato.

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De acuerdo por lo mencionado por el argentino en una entrevista que tuvo en un podcast con motivo de su visita a Rosario, mencionó que tiene todavía seis meses de contrato con el cuadro y que aún falta analizar qué es lo que pasaría en su futuro, mostrando esperanzas de que aún negociarían más tiempo para que se mantenga.

Nahuel Guzmán se queda en Tigres

De igual manera, dio a conocer que su idea es vivir en México, por lo que aunque tuviera una posibilidad por ahora no la tomaría. El “Patón” detalló que su familia está muy bien viviendo en este país, por lo que se ve cada vez más complicado que para este Clausura 2027 pueda dejar la plantilla, aún cuando las cosas con la directiva aún no están resueltas.

“Me fui muy rápido, siempre me quedó esa espinita (de volver a Newell’s). Me quedan seis meses de contrato allá en México y siempre jodí un poco con que si Leo (Messi) llegaba yo me iba inmediatamente. La verdad es que nadie merece estar dependiendo de la decisión de otra persona y menos mi familia, entonces estamos con Tigres y la decisión es quedarnos…” Nahuel Guzmán

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Tomando en cuenta esto, también dejó en claro de que hay mucho deseo de que Messi pueda volver y estar juntos en el equipo, aunque sea seis meses o un año, pero es algo que no asegura. Lo que sí está claro es que se mantendrá por el momento con el conjunto regiomontano por lo menos hasta que termine su contrato.

En síntesis