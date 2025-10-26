Han sido cuatro partidos en los que Ignacio Ambriz ha estado al frente del equipo, de los 12 puntos posibles que el Club León pudo obtener con él, sólo han sumado 1. Durante estos partidos han tenido 9 goles en contra, teniendo sólo 3 a favor, uno de ellos de penal y con esos resultados ha sido muy criticado sobre todo por sus planteamientos.

Fernando Beltrán defiende a Ambriz

A falta de dos jornadas en la Liga MX para el Apertura 2025, Fernando Beltrán ha dejado claro que para él, el conjunto esmeralda ya no tiene posibilidades, ya que todas las decisiones se tomaron muy tarde. Es por eso que aunque el equipo parece que cambió la cara con Nacho, nada iba a alcanzar ya para que el conjunto pudiera clasificar.

“Un partido así no habíamos dado en todo el torneo, donde el equipo mostró garra, se jugó bien, se controló el partido. Al final de cuentas ya no alcanza, esto que estamos haciendo ahorita tuvimos que hacerlo todo el torneo, un torneo complicado, un torneo difícil jodido por todo, por cómo manejaron las salidas, las entradas, los refuerzos, las llegadas tardes, al final de cuentas no es pretexto, pero creo que esta institución puede dar mucho más todavía”. Fernando “Nene” Beltrán

Tomando esto en cuenta aunque destaca lo que ha hecho el técnico por el equipo, son muy conscientes de que la escuadra aún tiene cosas por mejorar y que es posible que con lo que mostró Ambriz, ahora formando un equipo el siguiente torneo, es muy probable que puedan dar resultados diferentes pese a lo que se ve ahora.

“Al final la cara es diferente aunque no se nos dieron, estamos un poco dolido, en especial yo, un torneo más que se nos va donde no puedes entrar a competir en unos cuartos de final, pero tranquilos que el futbol da muchas vueltas”. Ante esto, hay que recalcar que incluso ante la llegada de Nacho, el propio dirigente de Grupo Pachuca lo exhibió y aún así se mantuvo.

