El regalo de más de 100 dólares que James le dio al arquero que tiene a León cerca de la eliminación

¿No era el momento adecuado? El Club León está cada vez más cerca de la eliminación en el Torneo Apertura 2025 y una de las imágenes que más llamó la atención tras el empate contra Pumas fue la que reveló el regalo de más de 100 dólares que James Rodríguez le dio al arquero Keylor Navas.

Publicidad

Publicidad

James inició como suplente el partido por la fecha 15, ingresó al minuto 11 del segundo tiempo e inició la jugada del gol de León con un pase a Iván Moreno para que llegara la asistencia a José Alvarado. Sin embargo, esto no fue suficiente para quedarse con la victoria.

En el empate 1-1 contra Pumas que tiene a León muy cerca de la eliminación, Keylor Navas fue el jugador mejor calificado de su equipo con 7.3 puntos, según el portal experto ‘SofaScore’, por, entre otros motivos deportivos, tres paradas totales. Dos fueron remates dentro del área.

Video: El regalo de más de 100 dólares que James le dio a Keylor Navas

Keylor Navas y James Rodríguez en León vs Pumas. (Foto: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Luego de compartir equipo en Real Madrid por tres temporadas (2014-2017), Keylor Navas y James Rodríguez formaron una relación tan cercana que el ‘10’ colombiano no dudó y le regalo su playera (camiseta) oficial que cuesta $1.999 pesos mexicanos con estampado en la tienda oficial de León. Unos 108 dólares, aproximadamente.

Tweet placeholder

ver también León no ganó, pero James Rodríguez se llevó un premio: el momento que sacó una sonrisa al colombiano

El futuro de James Rodríguez está cada vez más lejos de León

“James Rodríguez y Club León lejos hoy de la posibilidad de renovación (nada definido al 100), pero ya hay equipos de la Liga BBVA MX y MLS pendientes de la situación”, publicó en X el periodista Francisco ‘Paco’ Montes.

Publicidad

Publicidad